Župan Zrilić s pročelnicima Pešutom i Marunom dijelio sarme u pučkoj kuhinji

Foto: Zvonko KUCELIN

Predstavnici gradske i županijske vlasti jučer su u Pučkoj kuhinji zadarskog Caritasa stali iza kuhinjskog pulta te zajedno sa zaposlenicima i volonterima korisnicima dijelili obroke. Na meniju su se našli juha, sarma s pire krumpirom, a za desert kolači i mandarine.

- Već tradicionalno na današnji dan pozivamo ljude iz lokalne vlasti i javnog života da zajedno s našim djelatnicima i volonterima dijele obroke korisnicima Pučke kuhinje i potom, ukoliko žele, ručaju s njima. Dnevno kuhamo od 280 do 300 obroka, a još 100 podijelimo u Pučkoj kuhinji u Benkovcu s tim da taj broj varira i nešto je manji tijekom ljetnih mjeseci, kaže ravnatelj zadarskog Caritasa don Ivica Jurišić. U Pučkoj kuhinji imaju ispomoć i osoba upućenih na rad za opće dobro preko Probacijskog centra, međutim kako je istaknula i pomoćnica ravnatelja Mirjana Tadić volonteri su ona ključna karika bez kojih ne bi mogli provoditi sve projekte.

- Teško nam je pronaći volontere koji nas mogu pratiti u kontinuitetu, ali imamo dva koji su tu s nama svakodnevno od 11 do 13 već nekoliko godina i koji odlaze i na teren u distribuciju hrane onim korisnicima koji nisu u mogućnosti sami doći. To su mahom osobe starije životne dobi, kaže Tadić, a don Ivica napominje kako je broj starijih i nemoćnih osoba koje ne mogu same doći po obrok sve veći. Osim toga, većina njih je i poprilično usamljena, stoga je ovu priliku iskoristio kako bi pozvao sve one koji imaju vremena i želju za volontiranjem da im se pridruže u ovim humanim gestama.

Pomoć volontera u kuhinji najviše cijene kuharice Zorka Džaferagić i Violeta Komar, a dragi su i korisnicima jer brže dobiju svoje dnevno slijedovanje kad je više ruku s druge strane pulta. Gospođa Zorka ovaj posao radi od otvorenja zadarske Pučke kuhinje, već 20 godina, a njezina kolegica Violeta 14.

- Meni pripremamo na tjednoj bazi te svaki dan poslužujemo drugo jelo. Petkom je uvijek riba, za Badnjak ćemo spremati bakalar. Ako sve bude po planu, za Božić ćemo imati pečenog odojka. Trudimo se da ono što kuhamo bude što ukusnije i većina naših korisnika je jako zadovoljna, kaže gospođa Zorka.

Među onima koji su jučer dijelili ručak bili su i zadarski župan Stipe Zrilić te pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Zadra Mario Pešut. Njih dvojica, međutim, nisu kušali sarme jer im je bilo prerano za ručak, no slažu se kako je miris bio primamljiv.

- Grad Zadar sufinancira rad zadarskog Caritasa s oko 600 tisuća kuna godišnje i to ćemo činiti i ubuduće. Drago nam je da u našoj Pučkoj kuhinji, za razliku od onih u drugim gradovima, služe zaista ukusna i raznovrsna jela, kaže Pešut, dok je njegov kolega Bernard Maruna iz županijskog Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb, koji je jučer dijelio juhu, rezao kruh i skupljao prljavo posuđe, izrazio žaljenje što i češće nema priliku pomagati.