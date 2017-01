Kod Obrovca prevrnut teretnjak, u Zadru iščupan semafor, u Pagu letjeli krovovi

Foto: PIXSELL

Zima je već u četvrtak navečer pokazala pravo lice i na zadarskom području gdje je u večernjim satima stigla ciklona Luce, a živa se spustila ispod nule. Zbog orkanske bure osjećaj hladnoće bio je daleko veći i mjestimično ostavljao dojam i do -10. Zimski vremenski uvjeti nisu se izmijenili ni u petak, a meteorolozi najavljuju nešto toplije dane tek od početka idućeg tjedna.

No sama hladnoća i nije bila toliki problem, koliko orkanska bura koja je ispod Velebita dosezala i nevjerojatnih 180 kilometara na sat što se najviše odrazilo na promet, ali izazvalo i niz problema u gradu i županiji. Jaka bura čupala je stabla, crjepove s krovova, tende, rušila stolove i suncobrane na terasama ugostiteljskih objekata, kidala satelitske antene, rolete i grilje s prozora, vrata, potapala brodice, a u Zadru je srušila i jedan semafor. U nekim dijelovima grada i županije došlo je do problema s vodoopskrbom zbog puknuća cijevi uslijed zaleđivanja vode, a neka su mjesta u zaleđu Zadra ostala i bez električne energije. Vatrogasci, Centar 112 i policija, međutim, nisu dobili ni dio dojava o šteti nastaloj na zadarskom području jer su, kako se pokazalo, Zadrani spremniji bili fotografije štete kao što su srušena stabla, prevrnute autobusne čekaonice, reklame i slično objaviti na društvenim mrežama, nego o tome obavijestiti nadležne službe. Vodovod se, međutim, nije jučer iskazao jer su neki građani uzaludno zvali dežurstvo, a slično su nakon dojave građana prošli i iz Centra 112. Umjesto dežurnog djelatnika slušali su govorni automat. Posljedično, građani nisu mogli prijaviti puknuće vodovodne cijevi u Rtini-Miletići gdje se voda izlila na cestu u dužini od 200 metara koja je potom zbog niske temperature zaledila i onemogućila promet kroz to mjesto.

Vatrogasci su od četvrtka poslijepodne pa do petka poslijepodne zaprimili tek nekoliko dojava, odnosno poziva na intervenciju.

Zvonili telefoni na broju 112

- Imali smo dojavu da je u Zatonu jaka bura djelomično isčupala reklamu pa je ona ostala visjeti nad prometnicom. U Kožinu je slična stvar bila sa stablom, kao i u Privlaci uz jedan kafić. U Pagu je bura porušila i razbacala građevinsku građu, točnije velike daske, a jedan je građanin pozvao u pomoć zbog satelitske antene koja je visjela s krova zgrade u Zadru i prijetila prolaznicima, rekli su nam u dežurstvu VOC-a. U centru 112 zaprimili su dojavu da je u Pagu jaka bura podigla krov s kuće u kojoj nitko ne stanuje, javljeno im je i za prometnu nesreću koja se dogodila u petak ujutro, oko osam sati pa su o tome obavijestili policiju.

- Zbog jakog udara bure, nedaleko Obrovca prevrnuo se teretnjak na desni bok. Zbog loših vremenskih uvjeta njegovo je uklanjanje bilo nemoguće, no srećom u toj nesreći nije bilo ozlijeđenih, rekli su u dežurstvu OKC-a PU zadarske. Bura je divljala i na benkovačkom području gdje je iza sebe ostavila brojna polomljena stabla i oštećene krovove, a za pomoć u Korlatu u uklanjanju srušenog stabla pozvani su vatrogasci. Ni biogradsko područje nije bilo pošteđeno, a o visini temperature tamo kao nijemi svjedok svjedoči zaleđena površina Vranskog jezera, ali i porazbacane klupe. Nestvarni prizori stigli su i iz Novigrada koji je bura doslovno zaledila u mjestu.

Poledica na cestama

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozorili da se ne kreće na put osim u krajnjoj nuždi. Oni koji su se ipak odlučili na put nisu mogli jučer proći autocestom A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a niti preko Paškog mosta. Put iz Zadra prema unutrašnjosti moguć je bio obilazno državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27, izvijestili su u petak iz HAK-a napominjući kako su zimski uvjeti na većini državnih cesta u Lici, podno Velebita i na krajnjem jugu gdje puše jaka do olujna bura, povremeno s orkanskim udarima.

- Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, upozoravaju iz HAK-a te savjetuju vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i na put ne kreću bez zimske opreme.