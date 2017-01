Na Puntamici -5,6, na Zemuniku -7,3, u Ninu zaledilo more

Foto: Branko BOŽIĆ

Led, bura i posolica učinili su jučerašnji, najhladniji zimski dan u Zadru, nepogodnim za izlazak iz domova. Svako zadržavanje na otvorenom nosilo je osjećaj nelagode za zdrave ljude, ali i opasnost za osobe s različitim bolestima kojima hladnoća ne pogoduju. Jučer ujutro na postaji Puntamika izmjereno je -5,6 °C, iako je u noći bila i ispod -7, dok je na Zemuniku izmjereno čak -7,3.

Val hladnoće zahvatio je cijelu Dalmaciju, te su u nekoliko primorskih gradova zabilježeni temperaturni rekordi.

- U Makarskoj se temperatura spustila do -5.5°C, što je novi apsolutni temperaturni rekord za najnižu temperaturu u povijesti meteoroloških mjerenja od 1981. godine. Dosadašnji rekord je iznosio -4.3°C od 9. prosinca 1991. godine. Osim Makarske na još nekoliko postaja u Dalmaciji jutros su izmjereni novi apsolutni temperaturni rekordi za najnižu temperaturu: Komiža sa -4.5°C, Split aerodom -7.2°C i Dubrovnik Ćilipi -6.3°C. U Imotskom se minimalna temperatura spustila do -12°C (zaokružena vrijednost), a dosadašnji rekord je iznosio -11.4°C, izvijestili su iz Crometea.

Na postaji Sv. Jure na Biokovu (pljusak.com) izmjerena je minimalna temperatura od -23.2°C. U Zadru je spomenutih -5,6 zaokruženo na -6 stupnjeva, a ista je temperatura zabilježena u Božavi. Naravno, sve je to pogoršavala jaka bura, koja donosi dodatnih desetak stupnjeva u osjećaju hladnoće.

Nezapamćena zimska studen praćena olujnim udarima bure ovih je dana paralizirala život na širem području grada Nina te susjednih općina. Uslijed iznimno ninskih temperatura u ninskom gradskom portu i okolnim uvalama zaledilo se more, i to u takvom razmjeru da to niti najstariji ne pamte.

Kako se bura iz sata u sat preko velebitskih obronaka sve žešće obrušavala na ninsko područje, bilo je sve teže prometovati, a o pješačenju da se ne govori. Čak su i radnici gradskog poduzeća "Komunalije i odvodnja d.o.o." obustavili su do daljnjeg sve započete poslove. Snažna bura u svoj svojoj silini s morske površine na kopno donosi posolicu, tako da je sve zabijelilo kao da je pao snijeg.

Tijekom 6. siječnja olujni vjetar praćen snijegom i niskim temperaturama na području županije uzrokovao je više prekida u opskrbi električnom energijom (Diklo, Kruševo, Gornji Karin, Podgradina, Novigrad, Debeljak, Rodaljice).

U mjestu Rtina - Miočići (Ražanac) došlo je do pucanja vodovodne cijevi te je uslijed istjecanja vode zaleđeno cca 200 metara ulice. U Povljani na otoku Pagu vjetar je otpuhao krov sa krovištem sa jedne kuće u kojoj nitko ne stanuje (vikendica). Na otoku Pagu vjetar je polomio nekoliko drvenih stupova od struje, međutim nema informacija o nestanku električno energije. Primljeno je i nekoliko dojava o srušenim stablima (Kožino, Korlat, Privlaka), izvijestili su iz centra 112.