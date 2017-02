Como će ipak morati na odsluženje kazne u Remetinec

Dominik Ilijašević Como, koji je 25. rujna 2013. godine pobjegao iz mostarskog zatvora pred bosanskohercegovačkim pravosuđem i nastanio se na Viru, mora se 17. ožujka javiti u zagrebački Remetinec radi odsluženja preostalog dijela zatvorske kazne koju mu je zenički sud 2007. godine izrekao zbog ratnog zločina nad bošnjačkim civilima u Stupnom Dolu kod Vareša. Ilijašević je za bijeg iskoristio slobodan vikend koji je nakon 9,5 godina, od ukupno 15 koliko mu je pravomoćno dosuđeno, dobio zbog primjerena vladanja. Za njim je nakon bijega raspisana Interpolova tjeralica, no Ilijašević se odmah nakon dolaska na Vir sam prijavio zadarskoj policiji, a medijima je decidirano tada izjavljivao kako se ne skriva već traži pravdu u svojoj drugoj domovini. Tvrdio je, a o tome detaljno napisao i u dvjema autorskim knjigama, kako je osuđen u montiranom procesu bez konkretnih dokaza.

- Ne bježim već sam došao ovamo zato što više nisam mogao trpiti nepravdu koja mi je nanesena. Moj progon traje još od 1995. godine. Od Hrvatske države, ali i pravosuđa, samo tražim da uđu u meritum optužnice, da pogledaju na osnovu čega i kakvih dokaza sam ja osuđen na ovu drakonsku, maksimalnu kaznu zatvora od 15 godina. Devet i pol sam već odslužio na pravdi Boga - rekao nam je tada, pun nade Dominik Ilijašević. Tri godine poslije njegov optimizam je splasnuo, kao i vjera u pravdu. Hrvatski sudovi, svi redom od Županijskog suda u Zadru pa do Vrhovnog odbili su sve njegove zahtjeve za preispitivanjem presude iz BiH, za umanjivanjem kazne ili bilo čim drugim.

- Ja sam imao određeni rok do kada mogu podnijeti zahtjev za ublažavanje kazne zbog olakotnih okolnosti. To sam i učinio te naveo kao olakotno da sam se u međuvremenu oženio, da očekujem dijete i da uzdržavam majku. U odbijenici stoji kako trudnoća supruge nema istu težinu kao rođenje djeteta. Pa nije mi supruga mogla roditi ranije, a ni ja kasnije podnijeti taj zahtjev, razočarano govori Ilijašević koji bi, da mu je Županijski sud u Zadru ljetos prihvatio zamolbu za izricanje blaže kazne, sada mogao zatražiti prijevremeni, uvjetni otpust na koji stječe pravo po odsluženju 2/3 ukupne kazne.

- Naši sudovi su priznali ovakvu presudu bosanskog suda protiv mene, a priznali su do sada i druge slične. A onda se čude što se to događa u Orašju, što nam uhićuju i pritvaraju sunarodnjake koji su tijekom rata bili u HVO-u. Sutra će se čuditi kad im iz BiH dođe zahtjev za naknadu štete temeljem tih presuda koje su priznali. Na žalost, mogu samo reći da Hrvatska od početka vodi krivu politiku prema Hrvatima u BiH i da će na koncu to završiti potpunim nestajanjem našeg naroda s tih povijesnih područja, zaključuje Ilijašević, koji nešto više od tri godine živi obiteljskim životom, bez ikakvih sukoba sa zakonom ili što slično. Otac je jednomjesečne djevojčice koja će ipak morati neko vrijeme odrastati bez oca jer nju sud nije uvažio kao olakotnu okolnost prije rođenja, odnosno u vrijeme kad je njezin otac morao podnijeti zahtjev za ublažavanje kazne.