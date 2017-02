Danas pomozite vi, jer već sutra može zatrebati vama!

Foto: Siniša KLARICA

Kada je u lipnju prošle godine, jedan mali prostor u vlasništvu Grada Zadra koji se nalazi na Obali kneza Branimira u blizini crkve Srca Isusova, stavljen u funkciju i pretvoren u prvu i za sada jedinu, zadarsku Posudionicu medicinskih pomagala, gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta je ustvrdio kako smo često skloni neke infrastrukturne projekte proglašavati najvažnijima, a otvorenjem Posudionice "smo pokazali i dokazali humanost i zajedništvo kada su u pitanju sugrađani koji trebaju našu pomoć".

Od tada je prošlo više od sedam mjeseci, a koliko je taj prostor i njegova namjena dragocjena potvrđuje se iz dana u dan, jer potrebe su i dalje puno veće nego što Posudionica može - posuditi.

Od otvorenja - nekoliko većih donacija

- Od otvorenja smo imali nekoliko većih donacija koje su nas spasile. Jedna od njih je bila i pet bolničkih kreveta koje su nam donirali iz Doma za stare i nemoćne u Zemuniku. I jedna politička stranka nam je nekoliko puta donirala štake za djecu i odrasle, nekoliko hodalica, invalidska kolica... Međutim, još uvijek je slabiji pojedinačni odaziv građana. Možda je i problem u tome da naši sugrađani nisu u potpunosti shvatili kako je riječ o Posudionici. Nedavno nam je primjerice, došao jedan sugrađanin i rekao kako ima bolnički krevet, ali ne zna bi nam ga donio - "jer tko zna možda njemu zatreba". Dakle, i ovim putem želim poručiti i objasniti da sve što je posuđeno se i vraća i da se stvari dobro čuvaju - rekla je Ivana Matulić iz zadarske Posudionice.

Nastavila je kako se u Posudionici vodi uvijek stroga evidencija i u svakom se trenutku zna donator i onaj kome je nešto posuđeno, a taj koji je posudio dužan je o posuđenom voditi računa i medicinsko, odnosno ortopedsko pomagalo vratiti u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Najtraženiji bolnički kreveti

- Dakle, ako ste nešto donirali, vi ste zapravo posudili jer ako sutra vama ili nekome od vaše obitelji nešto iz Posudionice zatreba, vi ćete doći i to dobiti. To možda baš neće biti upravo pomagalo koje ste vi donirali, ali ćete svakako dobiti ono što vam treba u ispravnom stanju - pojasnila je Ivana Matulić.

Od otvorenja do danas, najtraženiji su bolnički kreveti, pa potom slijede invalidska kolica, hodalice i toaletne sjedalice.

Podsjećamo, ovaj sjajan projekt su pokrenuli članovi zadarske Lige protiv raka, a pomogli su i članovi zadarskog Volonterskog centra, Doma svetog Frane te Caritasa Zadarske nadbiskupije.

U Posudionici sada dva puta tjedno, rade vrijedni zadarski volonteri i to utorkom od 10 do 12 i petkom od 17 do 19 sati, a medicinska pomagala u Posudionici dakle, na raspolaganju su onkološkim bolesnicima, osobama s invaliditetom i osobama slabijeg imovinskog stanja, a u hitnim situacijama do pomagala može doći svaka osoba kojoj je neophodno medicinsko pomagalo u procesu izlječenja.

- Posudionica radi na principu donacija i svatko tko ima bilo kakvo medicinsko pomagalo koje je u ispravnom stanju može ga donirati, a jedina obaveza korisnika jest vratiti pomagalo također u ispravnom stanju po završetku upotrebe - još je jednom na kraju, istaknula Ivana Matulić apelirajući na sve sugrađane da i na ovaj način pomognu i doniraju medicinsko pomagalo koje im sada možda negdje skuplja prašinu ili čak smeta u domu, a nekom znači - spas. Jer, "dobro se dobrim vraća".