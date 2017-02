Fimi mediju preporučili Kalmeta i Mladineo

Bivši direktor Zračne luke Zagreb Boško Matković i nekadašnja tajnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Boženka Vranar posvjedočili su na ponovljenom suđenju u aferi Fimi media da su im suradnju s marketinškom agencijom po kojoj je nazvana najveća korupcijska afera u hrvatskoj politici preporučili tadašnji HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta i čelnik Fonda Vinko Mladineo.

Matković i Vranar isto su kazali i prije četiri godine kao svjedoci na prvom suđenju čije je ponavljanje zatražio Vrhovni sud.

Matković, koji je na čelu Zračne luke bio od 2001. do sredine 20009. izjavio je na zagrebačkom Županijskom sudu da je u veljači 2008. na poziv tadašnjeg ministra mora prometa i infrastrukture Božidara Kalmete došao na ručak u jedan zagrebački restoran gdje je upoznao bivšeg šefa carine i HDZ-ovog rizničara Mladena Barišića, ali i vlasnicu Fimi medije Nevenku Jurak.

Jurak i Barišić su izrazili interes da se na oglasnim prostorima Zračne luke preko tvrtke Fimi media oglašava Hrvatska lutrija, a nakon nekog vremena Zračna luka i Fimi media potpisali su ugovor.

Matković je ponovio i kako ga je Barišić kasnije iste godine pozvao u svoj ured i pozivajući se na Sanaderov autoritet tražio da kao direktoricu prometa zaposli Ivanu Akmadžić koja je radila na registraciji putnika. Tada je, dodao je, mislio da Barišić to radi u Sanaderovo ime, no naknadno je, kaže, shvatio da Sanader za to nije znao.

Vranar je, pak, posvjedočila da je na sklapanju posla s Fimi mediom ustrajao tadašnji direktor Fonda Vinko Mladineo koji je tražio da se pritom primjeni zakonski članak o izuzetku postupka javne nabave. Ona je navodno upozorila da tako ne treba raditi, a na sudu se nije mogla sjetiti kolika je bila vrijednost ugovora koji je Fond sklopio s Fimi mediom.

Uz bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a, njegovu bivšu stranku i Barišića na optuženičkoj klupi su i bivša HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i HDZ-a Ratko Maček.

Svi su na početku ponovljenog suđenja, za razliku od prvog postupka, odbacili optužbe za izvlačenje novca i punjenje "crnog stranačkog fonda" preko marketinške agencije Fimi media.