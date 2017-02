Načelnik Poličnika uz saborsku plaću želi i naknadu za volonterski rad!

Foto: PIXSELL

Na sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa našao se protekloga petka i jedan neobičan predmet - zahtjev HDZ-ovog načelnika Poličnika Davora Lončara kojega je zanimalo može li, uz saborsku plaću, iz općinske blagajne sebi isplaćivati i naknadu za volonterski rad.

Kao zastupnik u Saboru Lončar ima plaću 16.066 kuna, no zahtjev Povjerenstvu otkriva kako je Lončar htio osigurati i primanje za volonterski rad. Nije on prvi načelnik koji je posegnuo za ovom mogućnošću, ima niz dužnosnika po općinama, gradovima i županijama koji su zatražii isplatu naknade za volonterski rad ne želeći se odreći jedne od dviju funkcija.

No, Povjerenstvo je Lončaru dalo negativno mišljenje, poručujući mu kako, uz saborsku plaću, ne može primati i volontersku naknadu. Tajnica Povjerenstva, Majda Uzelac, odgovorila je na upit o Lončarovom zahtjevu.

- Povjerenstvo je dalo mišljenje da na temelju članka 12. ZSSI-a, dužnosnik Davor Lončar, koji prima plaću za obnašanje dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru, ne smije istovremeno primati naknadu za volontersko obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Poličnik, niti ostvarivati bilo koja druga prava po istoj osnovi, osim naknade putnih i drugih opravdanih materijalnih troškova vezanih uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Poličnik - pojašnjava tajnica Povjerenstva.

Izraz "naknada za volonterski rad" već dugi niz godina smeta i biračima i istinskim volonterima koji smatraju kako volonterski rad više nije volonterski ukoliko se za njega dobiva naknada, pogotovo od desetak tisuća kuna koliko su neki načelnici sebi isplaćivali iz općinske blagajne.

Davora Lončara pitali smo hoće li nakon negativnog mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i dalje obnašati dužnost načelnika Poličnika, ili će svoje mjesto prepustit nekom drugom:

- Zatražio sam mišljenje Povjerenstva jer nisam htio pogriješiti i u cjelosti ga prihvaćam poštujući njihovu odluku. Nastavljam obnašati dužnost načelnika kao volonter do lokalnih izbora, a onda ćemo vidjeti što dalje. Ne želim apsolutno nikakvu povredu zakona kada su ovakve stvari u pitanju. Radit ću zdušno kao što sam i dosad radio, iako na volonterski način i truditi se zacrtane projekte završiti do lokalnih izbora. Moj odnos prema Općini i ljubav prema ljudima koje zastupam je neizmjerna i želim i dalje raditi i vjerovati u svoje ljude. Dat ću sve do sebe da učinim maksimalno za Općinu i Zadarsku županiju - kaže Lončar, a na pitanje hoće li se kandidirati za još jedan načelnički mandat odgovara kako na stranačkom Općinskom odboru još nisu raspravljali o tome.