Glasovac: U Zadru će mladi vidjeti perspektivu, a ne brzu kartu za Irsku

Foto: Vedran SITNICA

Predsjednica GO SDP-a Zadar Sabina Glasovac i službeno je potvrđena za kandidatkinju SDP-a za gradonačelnicu Grada Zadra. Tako je nakon sinoćnje sjednice, jednoglasno odlučio Gradski odbor SDP-a. Nakon sjednice, okupljenim novinarima Sabina Glasovac je rekla da voli ovaj grad, koji je njen život i životni izbor.

- Okupit ću sve one koji misle da Zadar može bolje. U Zadru će mladi vidjeti perspektivu, a ne brzu kartu za Irsku. Uskoro ćemo predstaviti i konkretne mjere i ljude koji će biti spremni 24 sata raditi za grad, rekla je Sabina Glasovac.

Glasovac je priznala da je kao protukandidata u kampanji očekivala gradonačelnika Kalmetu koji se u međuvremenu povukao, ali je istaknula da joj nije bila namjera baviti se s njim tijekom kampanje. O Kalmeti se, kaže Glasovac, ionako se nema što više reći.

No na pitanje što misli o dr. Branku Dukiću, kandidatu HDZ-a za gradonačelnika Zadra, Glasovac je rekla kako riječ o dobrom gradskom vijećniku.

- No njegovom kandidaturom pacijenti i zadarska bolnica su izgubili puno, a grad nije dobio ništa. Dr. Dukić je stručnjak koji je potreban zadarskoj bolnici. No da ste najpametniji, u 25 godina vlasti uljuljkate se u fotelje i ne ispunjavate obećanja. Ja sam svoja obećanja uvijek ispunjavala i čistih ruku ulazim u kampanju. Lijepo je ulagati u infrastrukturu, ali mi ćemo ulagati u ljude. Zadar mi je puno toga dao i osjećam mu potrebu to vratiti. rekla je ukratko SDP-ova kandidatkinja.

Za sad se ne zna tko će kao zamjenici u gradonačelničku utrku sa Sabinom Glasovac, ali je osnovan pregovarački tim za pregovore s potencijalnim koalicijskim partnerima.