Jandroković zahvalio Kalmeti na ljudskoj i političkoj širini

Foto: Vedran SITNICA

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković posjetio je Županijski odbor HDZ-a u Zadru. Zadar je bio 19. Jandrokovićeva stanica na obilasku lokalnih HDZ-ovih organizacija, a tema sastanka bile su pripreme za lokalne izbore. Jandroković je poslao poruku da je HDZ najjača stranka na zadarskom području, utvrda ove stranke koju će i ovaj put obraniti. No, je li odluku o novom kandidatu za gradonačelnika Zadra donio gradski odbor HDZ-a ili je to plod dogovora u cijeloj stranci, bilo je pitanje za Jandrokovića.

- U HDZ-u postoji načelo da lokalne organizacije same o tome odlučuju. Odluka o županu, o gradonačelniku i načelnicima općina je odluka općinskih, gradskih i županijskih organizacija. Tako je i odluka da kandidat bude dr. Dukić, bila odluka GO HDZ-a Zadar, rekao je Jandroković izražavajući zahvalnost gradonačelniku Božidaru Kalmeti na njegovoj ljudskoj i političkoj širini, napose što je procijenio da je u ovom trenutku dobro da se ide s kandidaturom dr. Branka Dukića.

Gradonačelnik Kalmeta je rekao da su mnogi bili uvjereni da će se kandidirati za gradonačelnika, ali bi SDP i njegovi sateliti svu svoju kampanju temeljili na napadima na njega.

- Na to sam naviknut. Nije me ni dosad bilo briga za to, ali bi oni to proširili i na HDZ u Zadru pa i na cijelu Hrvatsku. Ja bih bio tema lokalnih izbora, ali im taj gušt neću dati, rekao je Kalmeta.

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Branko Dukić je rekao da će i dalje nastaviti raditi za dobrobit građana Zadra. Veliko iskustvo u tome ima kao predsjednik Lige za borbu protiv raka. Za protukandidatkinju iz SDP-a Sabinu Glasovac samo je rekao kako ona ima svoj, a on svoj program. No, znamo, kaže Branko Dukić, da ona i njezina stranka nikad ništa nisu napravili za ovaj grad, dok na drugu stranu, HDZ uvijek stvara novo i ide naprijed.