Tvrtka Benković mora nogometašu isplatiti odštetu od 29 tisuća kuna

Benkovačka gradska komunalna tvrtka Benković mora, nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Benkovcu, isplatiti štetu u iznosu od 29.160 kuna sa zateznom kamatom tužitelju D. M. iz Lišana Ostrovičkih. Sutkinja Dubravka Ćurko-Ventrić naložila je Benkoviću da tužitelju naknadi i troškove postupka, koji je pokrenut po privatnoj tužbi, u iznosu od 15.440,03 kune.

Bili smo svjesni opasnosti

U obrazloženju presude stoji kako tužitelj navodi da se 10. veljače 2009. tijekom igranja utakmice malog nogometa, na središnjem dijelu gradske sportske dvorane, zbog kiše koja je padala tijekom utakmice i prokišnjavanja krova dvorane, nakupila vlaga. Uslijed toga se na mokrom parketu poskliznuo, zadobivši prijelom potkoljenice, uključujući gležanj desne noge. Sportska dvorana u kojoj je došlo do štetnog događaja vlasništvo je Grada Benkovca, a njom upravlja Benković. Događaj se zbio u redovnom terminu prema ugovoru o korištenju dvorane, sklopljenom između malonogometnog kluba Kamen Benkovac i Benković, a uzrok nezgode je neodržavanje krovišta dvorane.

Iz iskaza svjedoka A. T. proizlazi kako je njihova momčad, u kojoj je i D. M. iz Lišana Ostrovičkih, uočila da je krov dvorane i ranije prokišnjavao uvijek kad bi padala jača kiša i uvijek na istim mjestima, te su znali gdje prokišnjava.

- Kritične prigode, tijekom igranja, krov dvorane prokišnjavao je na nekoliko mjesta, no ne sjećam se je li se radilo o lokvi ili samo o vlažnom parketu. Ne sjećam jesmo li prije početka utakmice vidjeli da krov prokišnjava, ali smo bili svjesni te opasnosti. Govorili smo to domaru, no nikad nismo odustali od treninga zbog toga, iskazivao je svjedok A. T., dodajući kako ih domar nikad nije upozorio na vlažan pod i prokišnjavanje.

Svjedok S.Č., domar u dvorani u vrijeme nezgode, u svom je iskazu naveo kako je krov dvorane jedno vrijeme prokišnjavao, pa je to sanirano.

Krov dvorane je dvaput saniran

- Na dan štetnog događaja bila je velika kiša, nešto kasnije krov je počeo prokišnjavati, tako da je voda kapala po terenu na više mjesta, negdje više, negdje manje, a na mjestu gdje je tužitelj pao, kapalo je više, što su vidjeli svi na terenu. Krpama za brisanje znoja igrači su obrisali pod na mjestima gdje je kapalo. Vidio sam da igrači "klize" po terenu, pa sam ih u barem dva navrata upozorio da bi bilo najbolje stati s igrom, no oni su ipak nastavili, izjavio je domar, a probleme s prokišnjavanjem dvorane priznao je i direktor Benkovića Ivica Erlić, koji je o tome upozorio vlasnika dvorane, Grad Benkovac.

- Obratili smo se izvođaču radova, poduzeću iz Slavonskog Broda koje je obavilo sanaciju, no ubrzo je opet prokisnulo. Potom je izvršena druga sanacija, nakon koje je krov znatno manje prokišnjavao. Mislim da se štetni događaj zbio između prve i druge sanacije, navodi u iskazu Erlić, dodajući kako je osobno upoznao T. B., povjerenika lige za mali nogomet, da se u dvorani ne može igrati zbog ozbiljnog prokišnjavanja, ali mu je on kazao da će se igrati.

Zanimljivo je kako sutkinja Ćurko-Ventrić u obrazloženju presude navodi kako ne prihvaća dio Erlićeva iskaza o kontaktiranju predstavnika lige za mali nogomet, budući da to, kako ističe, ne proizlazi iz drugih u postupku provedenih dokaza.