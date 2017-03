Za spas - dobiti Olimpiju

Foto: Marin GOSPIĆ

U zadnjem kolu s Olimpijom u nedjelju Zadrani će rješavati pitanje ostanka u ABA ligi. Jučer su imali stanovitu priliku u Skoplju, no u cjelini nisu imali dovoljno smirenosti, izostala je bila i koncentracija, a osjetno je nedostajao par Vladović i Mazalin. Prilika je otišla u nepovrat.

Drugo je poluvrijeme, inače, počelo nešto tvrđe. Zadar je bio momčad koja je često ulazila u malu rezultatsku prednost, od dva do pet poena, dok je Karpoš malo kaskao. Dvjema tricama domaćin je držao priključak, a Zadar ponešto i propustio kao na primjer Brzoja koji je imao četiri slobodna bacanja u nizukod 51:55, ali je pogodio samo jedno. Poenima Baraća i Frankea Zadrani su treću četvrtinu zaključili u svoju korist i u zadnju ušli s tri poena razlike.

Nažalost, nije im to puno značilo u kontekstu rezultata. Karpoš je u zadnjoj četvrtini bio s manje pogrešaka, nešto precizniji, mirniji... Iako je domaćin zaradio čak dvije tehničke pogreške, Zadar to nije znao kazniti na pravi način. Zato je Karpoš iskoristio Naglićevu tehničku koja je doletjela poslije Ramljakova petoga prekršaja i došao je do 74:71 poslije čega je još Marinković dodao loptu suparniku za još dva poena i nije više pomogla ni Brzojina trica. Zadar je u završnici bio nemoćan...

A kako je išlo u prvom poluvremenu? Zadranima je dobro krenulo, ušli su u priličan ritam (Brzoja, Kovačević, Ramljak, Barać, Marinković) i bez obzira što je domaćin ubacio tri uzastopne trice nekako je izgledalo da će Naglićeva družina uspostaviti rezultatsku prednost. Tako je i bilo, nakon što je Ramljak ponetirao za 9:10 dosta se otvorilo Zadru u napadu, a Karpoš je nizao promašaje i eto učas 12:22 na izmaku osme minute. Tu je, pak, počeo pad u igri Zadra, obrana je primila sedam poena i Karpoš se približio, a još i više Zekovićevom tricom u početku druge četvrtine za 22:26. Neke niti u igri Zadra kao da su popucale, izgubila se konzistentnost, a Karpoš nastavio šibati trice, Sokolov ubacio sedmu za domaćina za 27:29 i tu se počelo 'šarati' u prednosti, čas tamo, čas onamo... Još je jednu tricu, devetu, pogodio domaćin preko Labovića, nešto je i Zadar uzvratio (Barać) a Krajina i Georgijev uspjeli parirati suparniku i prvo je poluvrijeme završilo neodlučeno...