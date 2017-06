Doznali što se skriva u plićaku, u moru do koljena

Foto: Arif SITNICA

Što se skriva u plićaku, pitanje je na koje je prvašima iz Osnovne škole Bartola Kašića jučer pokušala što bolje odgovoriti Melita Mokos. Radionica pod takvim nazivom održana je u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar u sklopu Malog morskog utorka. Budući da je kraj školske godine druženje uz more je umjesto trećeg, kao što je običaj, održano prvog utorka u mjesecu.

- Mali morski utorak obuhvaća teme vezane uz mode, od metodologije istraživanja mora, prirode u moru, riba i školjki, pokušava se pokriti more i biološka strana, dakle dati djeci mogućnost da otkriju nešto novo o moru, jer u školi gotovo da i ne uče o njemu, istaknula je Mokos napominjući kako pokušavaju približiti djeci more kao nešto što je živo.

- Toga nema u školskim sustavu, oni nemaju priliku upoznati more. Primjerice, dovoljno je znati da 50 posto kisika dolazi iz mora, nema vode ako nema mora, ono regulira klimu na zemlji. S druge strane, problemi okoliša su neistiniti u medijima. Kroz mali morski utorak mi djeci pokušavamo približiti važnost mora, a najčešće nam dolaze školarci od prvog do četvrtog razreda, kazala je Melita Mokos.

Poseban utorak kada je tema more organiziraju Gradska knjižnica Zadar, Sveučilište u Zadru i Društvo istraživača mora 20000 milja. Ovaj puta poveznica je bio Svjetski dan oceana, a Mali morski utorak je kao nekakav početak svih događanja koja slijede u sklopu obilježavanja ove obljetnice. Mokos smatra kako bi bilo dobro kada bi se sljedeće godine veći broj ljudi uključio u događanja i obilježavanje Svjetskog dana mora.

- Bilo bi dobro kad bi ljudi poboljšali svijest o važnosti mora, kad bi promijenili navike i ponašanje s kojim onečišćuju more. Zadovoljni smo suradnjom sa školama, oni zapravo sve rade sami, nakon svakog morskog utorka već imamo najavu za sljedeći. Danas smo prvašima pokazali što ih čeka ulaskom u plićak, u more do koljena. Htjeli smo im pokazati razliku između školjke i puža, pripremiti ih da znaju prepoznati najčešće vrste kad ulaze u more, istaknula je Mokos, koja je kazala kako je uvijek prisutna edukacija o važnosti brige o moru koju mališani prenose u svoje domove i okruženja.