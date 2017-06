Mršiću izraelski kup, Puljić otišao iz Luzerna

Zadar se može pohvaliti s čak pet aktualnih nogometnih reprezentativaca koji su karijeru počeli u klubu sa Stanova. To su Luka Modrić (Real Madrid), Danijel Subašić (Monaco), Šime Vrsaljko (Atletico), Dominik Livaković (Dinamo) i odnedavno Ivan Santini (Caen). Njihove nastupe, kao i one Stipe Perice za Udinese, tijekom sezone redovno smo pratili. No, Zadar ima svojih igrača i u klbovima koji nisu u ligama petice pa evo i podsjetnika na njihov učinak.

Mršićeva "kanta"

Jedini Zadranin izvan liga petice, i jedini uz Luku Modrića uopće, koji je ove sezone osvojio trofej je Antonio Mršić. Njegovoj momčadi Bnei Yehuda pripao je izraelski kup (u finalu su s 1:0 pobijedili Maccabi Tel Aviv) dok su u prvenstvu osvojili 11. mjesto. U ligi je Mršić 23 puta nastupio i zabio jedan gol dok je u šest utakmica kupa triput bio među strijelcima.

Tomislav Puljić oprostio se od švicarskog prvoligaša Luzerna (istek ugovora) u kojem ovo proljeće nijednom nije nastupio. Zato je jesenas odigrao 12 utakmica u ligi i zabio četiri gola, a dvaput je bio u sastavu i u kvalifikacijama za Europsku ligu. Luzern je osvojio peto mjesto i ponovno će u kvalifikacije za EL dok je u Kupu dogurao do polufinala gdje je ispao od Siona. Puljić je u Luzern stigao iz Lokomotive u ljeto 2010. godine (pola sezone 2014./15. nije nastupao) te je odigrao ukupno 196 utakmica u kojima je postigao 24 gola i imao 12 asistencija što mu je donijelo i status kapetana momčadi. Čini se da bi 34-godišnji Puljić mogao ostati u Švicarskoj, a izgledna opcija je preseljenje u drugu ligu.

Branič Šime Gregov na svojoj drugoj slovenskoj adresi, u Kopru, u koji je stigao iz Krškog odigrao je 24 utakmice. Društvo mu je pravio još jedan Zadranin, Frane Ikić, koji je nakon razlaza s Rijekom stigao u najveću slovensku luku, ali je u novoj momčadi zaigrao samo jednom. Obojica će očito morati potražiti novu sredinu jer Koper nije dobio licenciju za sljedeću sezonu, iako je bio šesti na prvoligaškoj ljestvici, pa će, gotovo sigurno, preseliti u niži rang (spominje se četvrta liga). U Sloveniji je drugu godinu zaredom i Lovre Čirjak koji je za Celje upisao 24 utakmice i postigao pet golova te upisao četiri asistencije i potvrdio se kao jedan od glavnih igrača. Za razliku od prošlog ljeta, kada su se borili za Europsku ligu, Celjani su ovaj put ostali korak do tog dosega budući da su završili peti.

Ivan Ćurjurić drugu godinu zaredom nosio je dres ciparskog prvoligaša Nea Salamis. Za razliku od lani kada je postigao sedam golova i dugo bio među najboljim strijelcima lige, ovaj put nijednom nije zabio, ali je s 25 nastupa imao status standardnog prvotimca. Njegova momčad završila je na sedmom mjestu među 14 klubova.

U Bosni i Hercegovini je Ante Sarić koji je polusezonu odradio u Metallegheu iz Jajca. Tamo je Sarić stigao iz rumunjskog Iašija. Proljetos je za klub kojem je cilj bio ostanak u Premijer ligi (u čemu je i uspio) zabilježio 12 nastupa.

Egzotika

Marin Tomasov može se pohvaliti s titulom prvaka Hrvatske jer je ove sezone dvaput zaigrao za Rijeku (postigao je i jedan pogodak). No, prošlo ljeto s Rujevice je preselio u Saudijsku Arabiju kod Zorana Mamića koji ga nije dočekao u Dinamu, ali jest u All Nasseru iz Rijada, glavnog grada SA. Tomasov je u ligi zaigrao u 23 utakmice i zabio četiri gola dok je u kupu u četiri nastupa jednom bio strijelac.

Igor Banović udomaćio se u Moldaviji gdje je Milsamijem završio na trećem mjestu (samo bod manje od prvaka Dacije i drugog Šerifa) pa njegovu momčad očekuju kvalifikacije za Europsku ligu. U 28 utakmica Banović je postigao sedam golova i na diobi je sedmog mjesta najboljih strijelaca lige. Zadranin je zabilježio i jedan nastup u Kupu.

Krševan Santini nakon Cipra završio je u Nefčiju iz Bakua, glavnog grada Azerbajdžana. Nije se Santini tamo puno zadržao te je odigrao ukupno 12 utakmica, osam u ligi, a četiri u kvalifikacijama za Europsku ligu.

Jurica Buljat skrasio se u Uzbekistanu gdje se sezona igra od proljeća do zime, odnosno prati građansku godinu. Njegov klub zove se Pakhtakor za koji je nekadašnji branič Zadra odigrao 25 utakmica. Godinu dana ranije Buljat je nastupao za Bunyodkor gdje je u sastavu bio na 31 utakmici.