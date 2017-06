Sve plaže dobile ocjenu izvrstan, samo Jadran dobar

Foto: Marin GOSPIĆ

Ovih dana objavljeni su prvi rezultati mjerenja kakvoće mora na plažama Zadarske županije, a kao po tradiciji zadarsko more je gotovo na svim od 93 mjerene točke, od čega 21 u gradu Zadru, izvrsne kakvoće.

Na svim lokacijama more je dobilo ocjenu izvrstan, osim na plaži Jadran gdje je kakvoća ocijenjena dobrom.

- Počeli smo u ponedjeljak drugo ispitivanje, a očekujemo rezultate slične kao i u prvom ispitivanju u kojem su sve plaže bile u prvom razredu, osim plaže Jadran, rekao je Benito Pucar iz Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Iako se u ponedjeljak na moru kod plaže Kolovare pojavilo onečišćenje, čađava mrlja promjera oko 100 metara, Pucar kaže kako kod posljednjeg ispitivanja nisu naišli na nju, iako su uzorkovali i plažu Kolovare, a rezultati će im tek pokazati je li i koliko utjecala na kakvoću mora uz najpoznatiju gradsku plažu.

- Nas, moram priznati, nitko od nadležnih službi nije obavijestio o onečišćenju. Kad smo uzorkovali na području Kolovara, more je bilo kristalno čisto i nismo primijetili onečišćenje. Ne vjerujem da će to utjecati na rezultate, a s obzirom da je mrlja brzo sanirana nema opasnosti za kupače, kaže Pucar.

I ove godine more će se uzorkovati na dva mjesta u uvali Jazine, međutim u jednom od kasnijih ispitivanja. Ti rezultati, s obzirom da se ne radi o gradskoj plaži, neće ući u standardne rezultate, a uzorkovanje su naručili iz Grada Zadra kako bi pratili stanje uvale i saznali dolazi li do većih onečišćenja s obzirom na pojačano prometovanje brodova. Čistoća u Jazinama ispitivana je i prošle godine i tada su rezultati pokazali kako je more kod mosta iznenađujuće čisto dok su rezultati u samoj uvali bili lošiji.