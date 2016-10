Koncert sevdaha Zrinke Posavec i Zvjezdana Ružića

Foto: Zvonko KUCELIN

U Muzeju antičkog stakla u utorak, 11. listopada s početkom u 20 sati održat će se koncert sevdaha pjevačice Zrinke Posavec i pijanista Zvjezdana Ružića.

Bit će to koncert kojim će se najaviti Koncertna sezona Zadar 2016. /17., koja službeno počinje dva dana kasnije u crkvi sv. Donata i to koncertom Zbora Hrvatske radiotelevizije. Pod ravnanjem dirigenta Tonćija Bilića Zbor će održati cjelovečernji koncert posvećen Igoru Kuljeriću, jednom od najznačajnijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, koji se školovao u Zadru i uz koji je do smrti, prije 10. godina, uvijek bio usko i emotivno vezan.

Zrinka Posavec, diplomirana je pjevačica s Muzičke akademije u Zagrebu, koja se odnedavno hrabro upustila u svoju dosad najveću pustolovinu - izvođenje sevdalinki i starogradskih pjesama. Kritika je opisuje ovako:

„Zrinkine interpretacije nude publici sasvim drugi pogled u svijet etno glazbe... Oko njezina lijepog i gipkog vokala ispleli su se originalni aranžmani tradicijskih sevdalinki... Njezin prvi album Pantomima ozbiljno figurira kao jedan od najboljih albuma ove godine..."

Zrinka će nastupiti s pijanistom Zvjezdanom Ružićem, jednim od najboljih jazz pijanista mlađe generacije u Hrvatskoj. Ovo dvoje glazbenika poznati su po intimističkim i osuvremenjenim interpretacijama te uvijek atraktivnom i emocionalno nabijenom repertoaru.

Ulaz na koncert je slobodan.