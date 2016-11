Jovančević: Sport nije samo sudjelovanje, treba i pobjeđivati

Foto: Vedran SITNICA

Nakon tri minute vaterpolisti Zadra 1952 vodili su protiv Cattara 3:0. No, već do kraja četvrtine protivnik je preokrenuo rezultat na 4:5. Bio je to ključni trenutak dvoboja 4. kola A-2 regionalne lige u kojem je momčad s Višnjika tražila prve bodove. Nije ih pronašla najviše zahvaljujući tome što nije imala obrambeni odgovor na pokušaje Nebojše Vuškovića koji je za Kotorane postigao sedam golova.

Bilo je jasno da Zadrani u igri otvorenog garda s razmišljanjem kako je najvažnije zabiti gol više od protivnika teško mogu do uspjeha. Druga četvrtina još je nudila nadu nakon što je golovima Vrbnjaka i Jovančevića bilo 6:5, pa 7:6 za posljednje zadarsko vodstvo na utakmici. Uslijedila je serija crnogorskog sastava od 3:0, što je bilo dovoljno za rezultatski odmak kojeg Zadar više nije uspio stići.

Dok razinu onoga što pokazuju na početku utakmice ne "razvuku" na sve četvrtine Zadrani će se teško pomaknuti s posljednje pozicije. Svjestan toga i Goran Jovančević, trener Zadra.

- Sport se igra i radi pobjeđivanja, a ne samo pukog sudjelovanja u nekom natjecanju. To vrijedi i za nas i bez obzira na određene dobre periode igre nakon Cattara možemo rezimirati da nismo zadovoljni iz dva razloga. Prvi je taj da smo izgubili utakmicu koju smo objektivno mogli i morali pobijediti, a drugi je loša igra, posebno u obrani. Mlada momčad koja kreće u novo, znatno jače natjecanje mora odigrati obranu na najvišoj razini, što u našoj izvedbi ovaj put nije bio slučaj - naglasio je Jovančević i dodao:

- Za napad moramo imati strpljenja i iskustva, ali obrana se igra voljom i koncentracijom, što nam je nedostajalo u ovom dvoboju.