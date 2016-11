Ljubavnim stihovima do linearnog akceleratora

Foto: Zvonko KUCELIN

Književnici i akademici Ivan Aralica i Luko Paljetak samo su neki od onih čija pisma, čestitke i podrške ovih dana prima zadarska Liga protiv raka, koja je u suradnji s Emilijom Mijatović i Elvirom Katić, pokrenula još jednu u nizu svojih velikih humanitarnih akcija kojom se prikuplja novac za kupnju linearnog akceleratora, uređaja za zračenje onkoloških bolesnika. Riječ je o književno-humanitarnom projektu izdavanja knjige "Glagoljicom ispisana ljubav", u kojoj je šezdeset i dvoje zadarskih pjesnika zastupljeno sa svojom ljubavnom poezijom.

Novac od prodaje ove antologije zadarske ljubavne poezije, koja je promovirana ovih dana, namijenjen je kupovini uređaja za zračenje s ciljem objedinjavanja onkološkog liječenja u zadarskoj bolnici. Kao što je, naime, poznato, rad zadarske Lige već je dulje vrijeme, uz redovitu organizaciju raznih donacija i pomoći onkološkim bolesnicima, usmjeren upravo na realizaciju ideje da Opća bolnica Zadar konačno dobije vlastitu radioterapiju kako bi se pacijentima oboljelima od raka s područja Zadarske županije omogućila usluga terapije zračenjem, na koju sada moraju odlaziti u druge bolničke centre.

Svoju podršku ovoj humanitarnoj akciji i čestitku svima koji su se u nju uključili uputio je i ugledni književnik, pjesnik i akademik Luko Paljetak koji, među ostalim, u svom pismu navodi kako je "posebnost ove antologije i u tome što su sve pjesme ispisane i glagoljicom".

- To drevno hrvatsko pismo svojom mističnošću svaku od tih pjesama dodatno oplemenjuje u sadašnjosti, vraćajući je istodobno u neku davnu starinu, nadopunjujući time i temeljni smisao ove knjige da je ljubav zapravo svevremena, da ona znači postati bolja osoba od one što jesi, ističe Paljetak, s pozivom čitateljima da odaberu ovu knjigu jer će na taj način "pomoći ostvarenju njene plemenite nakane, a Ljubav će dobiti jedno srce više".

I poznati hrvatski književnik Ivan Aralica izražava svoje zadovoljstvo idejom da se objavom ove zbirke potakne građane na prikupljanje sredstava za uređaj za zračenje, te izražava svoju radost što su se mnogi zadarski pisci poezije na ovaj način uključili u humanitarnu akciju.

- Vaš poziv da se oglasim u povodu izlaska iz tiska knjige "Glagoljicom ispisana ljubav" obradovao me i zato što ste me se sjetili, i zato što ste mi pružili priliku pročitati vaše pjesme i zato što ste me podsjetili tko još pjesme piše u gradu u kojem sam i sam počeo pisati, a pogotovo zato što vas je okupila plemenita namjera da pružite podršku zadarskoj podružnici Lige protiv raka. Zahvaljujem vam i želim uspjeh u bavljenju književnim radom i u humanitarnim aktivnostima, navodi akademik Ivan Aralica u svom dopisu inicijatorima ove prekrasne ideje koja nailazi na dobar odjek Zadrana, ne samo ljubitelja poezije.