Vraćaju se liječnici u devet ispostava

Foto: Zvonko KUCELIN

S ciljem poboljšanja kvalitete usluga hitnim pacijentima od početka 2017. godine na snagu stupaju izmjene mreže hitne medicine po županijama. Ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu u Zadru, dr. Predrag Orlović, kaže kako to konkretno za Zadarsku županiju znači povratak devet liječnika u ona mjesta gdje je do sada radio takozvani T2 tim, sastavljen samo od medicinskih sestara ili tehničara, a to su Poličnik, Kali, Pag, Biograd i Benkovac.

Nitko nije bio zadovoljan

- S takvim načinom rada hitne pomoći bez liječnika nitko nije bio zadovoljan. Stoga smo još prošle godine o tome obavijestili tadašnjeg ministra dr. Darija Nakića, koji je potom donio i program reorganizacije koji od prvog siječnja ujedno i stupa na snagu, pojasnio je dr. Orlović.

Inače, mreža sustava Hitne medicinske pomoći uvođenjem timova u kojima su samo tehničari ili medicinske sestre, tzv. T2, u praksi je zaživjela još prije pet godina. U takvim uvjetima rada za sestre i tehničare to je značilo da su oni ujedno bili i vozači kola hitne pomoći, što se pokazalo nefunkcionalanim posebice u Zadarskoj županiji zbog specifičnosti geografskih obilježja.

Dr. Orlović kaže kako takav sustav nije bio ni zakonski dobro reguliran jer je jedan od tih tehničara ili medicinskih sestara u timu trebao biti specijalist hitne medicine, a specijalizacije nisu bile raspisane.

- U praksi to je značilo da bi tim T2 došao u kućnu posjetu ili na neku intervenciju, ali da zbog zakonskih odredbi ne bi smjeli dati terapiju bez obzira na to što znaju što pacijentu treba dati. Zapravo su služili kao hitan sanitetski prijevoz i to prilično skup, rekao je dr. Orlović ističući kako takva mreža jednostavno nije funkcionirala na način kako je prvotno to bilo zamišljeno.

Gračac u najnepovoljnijem položaju

- Promjena će za pacijente biti značajna. Uvodimo devet liječnika u ispostave u mjestima izvan Zadra, konkretno u Poličnik, Kali, Pag, Biograd i Benkovac, ističe dr. Orlović dodajući kako će timove bez liječnika sada zamijeniti tzv. T1 timovi sastavljeni od liječnika, tehničara ili medicinske sestre i vozača. Orlović je napomenuo kako ova rekonstrukcija mreže podrazumijeva ukidanje ispostave u Poličniku, odnosno njezino preseljenje u Posedarje, dok će u Ninu, Starigradu i Gračacu i nadalje ostati timovi T2.

Udaljeni Gračac ostao je u najnepovoljnijem položaju, no dr. Orlović ističe kako se već pregovara s Županijom oko načina financiranja kako bi i Gračac, iako ima manji broj pacijenata, dobio tim T2 ili barem liječnička dežurstva vikendom.

S istim ciljem, osiguravanjem što kvalitetnije usluge pacijentima, pregovara se i s Domom zadravlja i Zadarskom županijom o pripajanju Sanitetske službe Hitnoj medicini.

- To bi bilo puno bolje i za pacijente, a i za naše djelatnike pa se nadamo kako ćemo vrlo skoro postići dogovor, zaključio je dr. Orlović.