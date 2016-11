Zbrinjavanje četiri štenca košta 8.000 kuna, Grad nema novca za to

Foto: Vedran SITNICA

Može li se uvođenjem poreza na pse riješiti problem zbrinjavanja napuštenih pasa? Sudeći prema reakcijama Prijatelja životinja i sličnih društva i udruga - može, ali - porez na pse se ipak ne uvodi. Bila je to očito loše iskomunicirana informacija iz Ministarstva poljoprivrede koje priprema novi prijedlog zakona o zaštiti životinja, ali je ona u prvi plan opet dovela pitanje (ne)zbrinjavanja napuštenih životinja. Fokus je još jednom okrenut i na loš zakon kojim nije uvedena dovoljna kontrola i kazne za neodgovorne vlasnike, međutim najveći problem leži u nepoštivanju zakonskih odredbi pa tako, iako Zakon o zaštiti životinja jasno propisuje: "Obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave" (čl. 56, st. 5), mnogi gradovi i općine tu stavku ne poštuju već se prave da problema s napuštenim životinjama nemaju.

Grad Zadar, kao i još nekoliko manjih općina, zbrinjavanje napuštenih životinja riješio je potpisivanjem ugovora s "no kill" skloništem za pse u Privlaci koje je nadležno, u suradnji s komunalnom službom Grada, zbrinjavati pse na poziv. U sjeni radi i ilegalni azil za pse na Žmirićima u koji građani i dalje donose pronađene pse i čiji volonteri skrbe za 200-tinjak pasa. Iako ne udovoljava uvjetima Zakona o veterinarstvu, mnogim psima Žmirići su jedina opcija. Osnivanjem "no kill" skloništa koje zadovoljava sve uvjete prema Zakonu o zaštiti životinja i Zakona o veterinarstvu napravljen je veliki pomak. Međutim, sklonište je manjeg kapaciteta i iako po dojavi izlaze na teren i zbrinjavaju napuštene životinje na području grada, osim u slučaju da su im svi kapaciteti popunjeni, nema mjesta za onoliko životinja koliko je realno potrebno zbrinuti. Drugi je problem što se na račun Zadra zbrinjavaju psi iz gotovo cijele županije. Mnogi psi ili dolutaju iz susjednih općina ili ih pak vlasnici dovezu i ostave - drugom na brigu. A kako novca nema dovoljno, nema ni adekvatne brige i za to, čini se, nikog nije briga.

Iz Grada Zadra kažu kako je za njih to pitanje riješeno i da Grad ne može skrbiti za pse iz cijele županije.

- Potpisivanjem ugovora sa skloništem u Privlaci Grad je zadovoljio sve zakonske forme za zbrinjavanje napuštenih i potencijalno opasnih pasa i za nas je to pitanje riješeno. Što se tiče ovih pasa u Žmirićima, to nije azil, Veterinarska inspekcija utvrdila je da ne zadovoljava uvjetima te je k tome i na privatnom zemljištu. Grad Zadar s njima ne smije zaključivati ugovor i što će biti sa Žmirićima nas ne zanima, kaže Jakov Vidović, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u Gradu Zadru. Vidović smatra da je problem u lošem Zakonu o zaštiti životinja te je na potezu Hrvatski sabor koji mora na bolji način riješiti ovo pitanje jer gradovi i općine nemaju novca za napuštene pse. Na konkretan upit na koji način se zbrinjavaju napušteni psi u gradu Zadru, nakon što građani prijave da su pronašli takvu životinju, dobili smo odgovor Jakova Vidovića.

- Jučer me zovu da su na području Puntamike pronašli četiri šteneta. Znate li vi koliko bi nas koštalo da 'ad hoc' netko ta četiri šteneta ode pokupiti i njihovo zbrinjavanje u azilu - 8.000 kuna. Mi nismo humanitarna ustanova, ima jako puno gladnih obitelji kojima bi tih osam tisuća kuna jako puno značilo. Stoga sam blokirao da se ne ide po automatizmu psa zbrinuti u azil, nego da ga se prvo promatra kroz dva-tri dana. Rekao sam im da stave te psiće u gnjezdašce i njih će netko pronaći tko će ih zbrinuti i te gospođe, koje su zvale, dva su odmah udomile i zbrinule, a dva su ostavile. Neki građani, koji su fanatici zaljubljeni u pse, prave od toga problem, ali mi do sada nismo imali problema sa zbrinjavanjem pasa, zaključuje Vidović.

Grad Zadar nije jedini koji kod zbrinjavanja pasa ide linijom manjeg otpora. Na pitanje koliko su napuštenih pasa zbrinuli u posljednjih godinu dana načelnik Općine Zemunik Ivica Šarić odgovara - nijednog.

- Mi nemamo napuštenih pasa, kod nas se svi brinu za svoje životinje, tvrdi Šarić priznajući kako je svjestan da su zakonski dužni imati riješeno pitanje zbrinjavanja životinja, ali da se radi o velikim troškovima po životinji te im to nije prioritet.

Međutim, postavlja se pitanje kome bi trebao biti prioritet da životinje ne pate zbog neodogovornih vlasnika, ali i jedinica lokalne samouprave koje se prave da taj problem ne postoji.