Catering koji je digao standarde poslovanja u županiji

Jedna od estradnih zvijezda, koja je imala koncert u Zadru, tražila je vodu Evian. Budući da u to vrijeme te vode nije bilo na našem tržištu, otišao sam u Graz i kupio traženu količinu, izdvaja Neven Nadinić

Najkvalitetniji zadarski, no i daleko šire, catering Piazza, ovaj mjesec slavi petnaest godina rada. Tvrtka koja je pomakla granice catering usluge na području svog djelovanja okruglu je obljetnicu dočekala očekivano s nizom novih proizvoda i usluga, šireći se i napredujući.

Vlasnik Neven Nadinić ima itekako na što biti ponosan, ne samo da je opstao na tržištu, što je u današnje vrijeme već uspjeh sam po sebi, već je svojim primjerom korjento promijenio catering sliku sredine, uvodeći nove standarde, potičući i druge da se mijenjaju. U početku mala, no danas velika tvrtka sa sedam specijaliziranih dostavnih hladnjača kombija i kuhinjom od preko 250 metara četvornih, kao i sa svim najvažnijim certifikatima, Piazza već godinama slovi za catering broj jedan na zadarskom području. Gotovo da nema ni jednog kapitalnog projekta u županiji kojeg Piazza nije pokrila, od domjenka nakon otvaranja tunela Sv. Rok, kada je lista uzvanika iznosila čak dvije tisuće ljudi, do svih važnijih koncerata, dana općina, županije, zabavnih, kulturnih i sportskih događanja, kao i većih i manjih privatnih zakuski, vjenčanja, obljetnica...

Do dolaska Piazze na tržište, uz manje izuzetke, domjenci su podrazumijevali uglavnom švedski stol, u kojem su se nalazili pršut i sir, uz nekoliko drugih tradicionalnih jela i namirnica. Piazza, pak, uvodi cijelu paletu novih proizvoda, od velikog broja salata, salama, sireva, raznoraznog dizanog i prhkog tijesta, kombiniranog sa slanim i slatkim nadjevima, tjestenine, slow fooda, mesa, ribe, kolača i slatkiša, vina i sokova, poznatih i do tada nepoznatih receptura, toplog i hladnog, ne zapostavljajući ni vizualni identitet serviranog. Piazzini konobari nose bijele rukavice, elegantne uniforme, piazzini stolovi očaravaju skladom boja, raznovrsnošću i prije svega kvalitetom namirnica. A to konzumenti itekako prepoznaju, pa nije ni najmanje pretenciozno napisati da je zadnjih petnaestak godina prvo pitanje koje se moglo čuti na ulazu na neki domjenak bilo: tko radi catering, nadamo se Piazza.

Ne zaustavljajući se na lovorikama Nadinić stalno proširuje uslugu, pa osim catering usluge starta i s opskrbom velikih trgovačkih lanaca, prvi u zemlji, radeći salate za Interspar, Plodine i Konzum.

Sljedeća vrlo važna značajka Piazze je logistika, u stanju su isporučiti jelo na bilo kojoj lokaciji, bez straha od atmosferskih utjecaja, zahvaljući specijaliziranim dostavnim vozilima.

- Iako samo najviše prisutni u Zadarskoj županiji, radimo diljem Hrvatske, kao i u inozemstvu, dodaje Nadinić i prisjeća se nekih narudžbi za koje je trebalo angažirati i gliser službu, ne bi li klijent dobio ono što je naručio.

- Lista želja naših klijenata je baza s kojom starta naša suradnja, naš angažman. Ako određene namirnice ili proizvoda nema na našem tržištu, idemo i u inozemstvo. Jedan takav slučaj smo imali s jednom od zvijezda koja je imala koncert u Zadru. Tražila se voda Evian, a kako u to vrijeme te vode nije bilo na našem tržištu, otišao sam u Graz i kupio traženu količinu, izdvaja Nadinić.

Piazza ne zapostavlja ni humanitarno djelovanje. Do sada su donirali veliki broj udruga i skupina potrebitih, svjesni teških gospodarskih prilika u državi.

KUHAJU I ZA ŠKOLE I LOKALE Kapaciteti kuhinje i do savršenstva razrađen sustav poslovanja omogućavaju Piazzi da pokriva i velike sustave poput spomenutih trgovačkih lanaca, no isto tako i restorana i škola. Piazza, naime, priprema niz polugotovih jela za potrebe raznih školskih kuhinja i ugostiteljskih objekata, koji nemaju potrebne kapacitete za izradu traženih jela. Njihovi konzumenti nisu ni svjesni da je za dobro jelo zadužena kuhinja u Sukošanu, gdje je lokacija tvrtke.

DUG POPIS VAŽNIH KLIJENATA Nabrojati sve važnije klijente koje je Piazza pokrila u svojih prvih petnaest godina poslovanja bi bilo teško, no na listi zadovoljnih konzumenata nalaze se, među ostalima: Hyatt, METRO, MAS, City One Zagreb, Talijanska ambasada, Britanska ambasada, Hrvatsko narodno kazalište Zadar, Bauhaus, Jadran film, T-com, Avantura film festival, Zvijezda d.d., Ledo d.d., Japanska ambasada, Ipercoop Kaštela, Badel 1862, Baumax, Caparol, Cromaris, H&M, Hrvatska gospodarska komora, Sajam graditeljstva Zadar, HRT, Hrvatska lutrija, Hrvatska poštanska banka, Hrvatska vlada, Hrvatske auto ceste, Hrvatski kinološki savez, Hrvatski lječnički zbor, koncerti Natalie Cole, Seala, Carlosa Santane, Deep Purplea... i niz drugih pravnih i fizičkih osoba.