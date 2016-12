I Privlaka na udaru bijele kuge

Foto: Branko BOŽIĆ

Brojni privlački vjernici i hodočasnici okupili su se u nedjelju navečer u velikom broju u svetištu sv. Barbare na predjelu Sabunike, kako bi u zajedništvu i molitvi u ovo vrijeme Došašća odali poštovanje i ljubav svojoj nebeskoj zaštitnici svetoj Barbari. Svetu misu predvodio je privlački župnik don Marinko Duvnjak. Kako bi blagdansko slavlje proteklo u lijepom ozračju potrudili članovi mješovitog župnog zbora privlačke župe Rođenja Blažene Djevice Marije, te pučki pjevači domaćeg KUD-a Privlaka, uz glazbenu pratnju Eni Grbić.

- Svetište sv. Barbare, koju danas slavimo, kao i nedaleka crkvica sv. Vida, svjedoče nam o dugostoljetnoj opstojnosti katoličanstva u Privlaci i njezinoj široj okolici. Za razliku od nas, naši preci nisu se plašili života, iako su živjeli u težim životnim okolnostima. Hrvati su u prosjeku trenutno jedan od najstarijih naroda u svijetu, a u našoj domovini svake je godine 40.000 umrlih i 30.000 novorođenih. U Privlaci je u razdoblju od 2011. do 2015. godine bilo manje dvjesto stanovnika, upozorio je don Marinko, navodeći i uzroke takvog stanja.

- U ne tako davna vremena kmetovi su godišnje imali 70 slobodnih dana kroz godinu, danas radnici imaju samo pet, a i to im se nastoji ukinuti. Bogata manjina nam uporno nameće tezu da se ne može živjeti ako se ne radi 365 dana u godini. To je potrošački mentalitet koji sve svodi na pitanje što netko ima ili nema. Upravo je sv. Barbara ustala protiv takvog mentaliteta postavši kršćanka. To je do te mjere razljutilo njezinog oca da ju je osobno pogubio. Slijedimo put naših brojnih svetaca, koji su dali svoje živote zbog ljubavi prema Bogu i bližnjemu, pozvao je don Marinko Duvnjak.

Svetkovina mučenice sv. Barbare po okončanju svete mise nastavljena je u predvorju crkve zajedničkim druženjem svećenika i naroda, uz tradicionalno čašćenje kolačima što su ih za ovu prigodu pripremile privlačke domaćice.