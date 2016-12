Krstičević: Hrvatska vojska je brend

Posade dvaju kanadera vratile su se jučer s gašenja požara u Izraelu. Na dočeku koji su im priredili u 93. zrakoplovnoj bazi u Zemuniku, junake iz Izraela, dočekali su i potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević te njegov savjetnik general Ante Gotovina. Ministar je pilotima i tehničkom osoblju koje je sudjelovalo u gašenju velikih požara kod Haife, prenio zahvalnost hrvatske vlade i na poklon im uručio dvoglede.

- Hrvatska vojska je brend i mi smo do sad bili uvjereni kako su naši piloti i naši junaci. Danas ste heroji i junaci Izraela. Pokazali ste svojim angažmanom u Izraelu, profesionalnost odlučnost, ali i srce hrvatskog čovjeka. Pokazali ste i hrvatsku vjerodostojnost, ali i želju i odlučnost hrvatske države da pomogne onima kojima je pomoć potrebna, rekao je ministar Krstičević koji je zahvalio i medijima na profesionalnom izvještavanju o angažmanu dijela protupožarne eskadrile u Izraelu.

Dojmove iz Izraela prenio je zapovjednik PP eskadrile pukovnik Davor Turković ocijenivši ih - višeslojnima.

- Priskočili smo u pomoć u vrlo kratkom roku. Nakon 16 sati poslijepodne u srijedu, u 17 sati u četvrtak već smo bili u Izraelu. Organizacija izraelske vojske je nešto čime sam ja, nakon 25 godina rada u vojsci, fasciniran. Nadamo se da ćemo uz našeg ministra i Vladu koji će imati razumijevanja za vojni proračun, čim prije i mi imati takvu vojsku. Tu organizaciju i to domoljublje, tu požrtvovnost za obranu vlastitog naroda kakva je bila za vrijeme Domovinskog rata, moramo vratiti u Republici Hrvatskoj, rekao je zapovjednik PP eskadrile pukovnik Davor Turković.

Doček u 93. ZB Zemunik bio je prvi službeni događaj na kojem je u svojstvu savjetnika za sigurnost ministra obrane sudjelovao i general Ante Gotovina koji je ponovio kako ova funkcija nije početak njegovog političkog angažmana te je na raspolaganju onima koji trebaju njegovu pomoć, kako u prošloj, tako i u ovoj Vladi.

- Raduje me dočekati naše ljude koji su došli sa zadaće koju su izvršili, a koja im je bila data od predsjednika Vlade i predsjednice države. Dobro je da imamo tehniku i ljude koji su godinama gradili svoje iskustvo gaseći požare kod nas. Ovog puta su pružili ruku onima u potrebi, a to je bio Izrael. Što se tiče mog angažmana, zaboravljate da sam duže vrijeme član Vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice države. Bio sam i član odbora bivše Vlade kad je ona to tražila. To nema veze s politikom, rekao je general Gotovina, a na pitanje hoće li sad, s obzirom na novu javnu dužnost, biti malo otvoreniji za medije, Gotovina je to odagnao, rekavši da savjetnički posao radi volonterski jer ima i previše privatnog posla.