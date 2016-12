Nezadovoljan procjenom liječnice Hitne zaprijetio da će joj "pasti glava"

Foto: Adam VIDAS

Sutkinja Općinskog suda u Zadru Danijela Zubčić Poljak osudila je V.K. iz Bibinja na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci s rokom kušnje od godine dana. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru teretilo ga je zbog prijetnje smrću liječnici Hitne medicinske pomoći, a kako su se obje strane odrekle prava na žalbu presuda je postala pravomoćna 21. studenog ove godine.

Sutkinja Danijela Zubčić Poljak proglasila je V.K. krivim jer je dana 29. listopada 2012., oko 3,05 sati, u svojoj obiteljskoj kući u Bibinjama, a nakon što je u istu po njegovom pozivu došao tim T1 Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Zadarske županije u sastavu dr. med. M. S., I. P., medicinski tehničar i vozač J. R., liječnici s ciljem da je uplaši razdražljivim i povišenim tonom rekao da će ju pronaći, da će padati glave ako se njegovoj ženi nešto dogodi, navodeći da je on hrvatski branitelj i da se nije borio za državu u kojoj rade ljudi poput nje. Sve to dogodilo se nakon što je navedena liječnica pregledala njegovu suprugu K.S. i izmjerila joj tlak, a pritom mu navela da nije utvrdila ozbiljnije tegobe, te da nema indikacija koje bi zahtijevale odvoženje pacijentice na kirurgiju. To je liječnicu, kao i ostatak njezinog tima, preplašilo i uznemirilo, te istoj stvorilo osjećaj nelagode i straha.

Zbog kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina - prijetnju, opisano i kažnjivo po čl. 129. st. 3. u vezi sa st. 2. KZ/97, a kažnjivo po čl. 129. st. 3. KZ/97, odnosno ozbiljne prijetnje drugome da će ga usmrtiti, a kazneno djelo je počinjeno prema službenoj osobi u vezi s njezinim radom, sud je okrivljenika proglasio krivim.