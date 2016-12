Rubeša istaknuo kandidaturu za predsjednika Športske zajednice

Foto: Marin GOSPIĆ

Vijećnici Akcije mladih ustrajat će na poništenju odluka skupštine Športske zajednice Zadarske županije kojom je za predsjednika izabran Reno Sinovčić. Na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji ispred ureda ŠZZŽ-a, gradski vijećnik Ante Rubeša je istaknuo svoju kandidaturu za predsjednika.

- Iako smo podnijeli pismeni zahtjev za hitan uvid u dokumentaciju sa skupštine ŠZZŽ-a, to do današnjeg dana nije omogućeno. Isto je i sa zahtjevom Športskim zajednicama, savezima i trgovačkim društvima za uvid u dokumentaciju sa sjednica tijela na kojima je donesena odluka da se podrži kandidatura Rena Sinovčića. Rad ŠZZŽ i njezinih članica je javan i nema nikakvih razloga za tajnost, osim ako se ne prikrivaju malverzacije i falsificiranje službene dokumentacije, o čemu smo upozoreni i od pojedinih članova skupštine. Zbog toga smo od Ureda državne uprave, Odjela za udruge građana i besplatnu pravnu pomoć zatražili da poništi skupštinu ŠZZŽ-a održanu 14.11.2016. godine. Pošto se o našem zahtjevu za sazivanjem izvanredne skupštine nije očitovao IO i NO ŠZZŽ odlučili smo, sukladno statutu ŠZZŽ, ići na sazivanje izvanredne skupštine prikupljanjem jedne trećine potpisa članova skupštine, rekao je na početku gradski vijećnik AM-a Marko Pupić Bakrač.

Županijska vijećnica AM-a Marjana Botić Šešelja rekla je kako je cilj Športske zajednice Zadarske županije da svojim djelovanjem pridonosi razvitku i promicanju športa na području Zadarske županije. Citirajući članke statuta rekla je da ti članci dovoljno govore sami za sebe i postavljaju pitanje osobne i moralne odgovornosti pred one koji su se očito oglušili na ono što dokumenti zajednice promiču, a odgovorni su za zakonitost, ali i za moralne vrijednosti koje bi Sportska zajednica morala predstavljati.

Ante Rubeša, pročitao je okupljenim novinarima, svoju biografiju vezanu za sport. Za predsjednika Športske zajednice se odlučio jer mu je neprihvatljivo da tu funkciju obnaša osoba koja je optužena za kriminal u sportu.