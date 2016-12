Tomislav Fain na čelu Udruge hrvatskih putničkih agencija

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Velika mi je čast što sam izabran za predsjednika Udruge koja okuplja velik broj mojih kolega, ali ujedno je to i velika odgovornost. Iako do kraja glasovanja nikad ne možete biti sigurni da ćete biti izabrani, od trenutka kada sam prihvatio kandidaturu imao sam dobar osjećaj. Isto tako u kontaktu s kolegama prije izbora, moram reći, imao sam veliku podršku. Posebno me veseli činjenica da su sve agencije koje su članice Udruge hrvatskih putničkih agencija regije Sjeverna Dalmacija koja pokriva područje od Novalje preko Zadarske i Šibensko-kninske županije, glasovale za mene - komentirao je jučer jedan od najpoznatijih i najuspješnijih zadarskih turističkih radnika Tomislav Fain, vlasnik poznate Agencije Terra Travel.

Na 35. Skupštini Udruge hrvatskih putničkih agencija - strukovne udruge i Udruge poslodavaca koja se prekjučer održala u Zagrebu, za predsjednika UHPA-e na četverogodišnji mandat, koji počinje istekom mandata sadašnjem predsjedniku u ožujku sljedeće godine, izabran je upravo Zadranin Tomislav Fain.

Tomislav Fain je mišljenja kako Zadar u turističkom smislu iz godine u godinu napreduje, da su gosti koji nas pohode zadovoljni jer se jedan dio uvijek vraća, a većina preporuči Zadar i svojim prijateljima.

- Ono što nam u Zadru nedostaje je nekoliko dobrih hotela, s kojima bi napredak bio još bolji, brži i veći. A, u budućnosti, što se zadarskog turizma tiče, samo je nebo granica - zaključio je Tomislav Fain.