Zadrani će poslati pakete i djeci u Beraku

Stotinjak Zadrana koji su u dva autobusa pratili konvoj za Vukovar vratili su se iz Grada heroja puni dojmova. Tamo su za njih organizirani svečani prijemi kod dogradonačelnika, župana i u vukovarskoj bolnici, te susret sa Željkom Jurić-Mitrović, "djevojčicom u plavom kaputiću" iz kolone koja je 1991. prisilno napuštala Vukovar.

Željka danas ima djevojčicu koja je stara šest godina, isto kao ona kad je hodala u koloni.

Časna sestra Melhiora, inicijatorica akcije Vukovaru ZaDar, rekla je kako ih je susret sa Željkom jako potresao, ali iz toga se rodila još jedna lijepa suradnja.

Tragedija kod Vukovara

- Toliko još straha i tuge osjetim u njezinom glasu i pogledu. I sama kaže u opisu svoje knjige da se osjeća kao da joj se sve uvijek iznova događa i ne može zaustaviti suze. Sve dok je nisam pitala, nije uopće spomenula da ima kod sebe svojih knjiga 'Moja rijeka suza', a onda kad sam je nagovorila, donijela ih je iz automobila i naši su ljudi rado kupili knjige i ostavili i više od cijene knjige. Tako ponizno me zamolila da pomognemo i njezinim mještanima razveseliti djecu za Božić. Ona živi 15 kilometara od Vukovara u selu Berak, i to u kući koja je za vrijeme rata bila logor i u kojoj su joj ubili ujaka. Nisam ni znala da je i u Beraku 1991. bio strašan zločin. Ubijeno je preko 50 ljudi, a deset je do danas nestalo. Nakon rata nije se vratila ni trećina stanovništva i žive u siromaštvu, rekla je č.s. Melhiora.

Ubrzo su se u autobusu dogovorili kako će napraviti pakete za djecu u Beraku.

- Željka će nam dostaviti popis socijalno-ugroženih i dob djece da se odaberu odgovarajući darovi i odjeća. Uskoro su me sasvim slučajno zvali iz Sirovine, koja nam svake godine posudi kamion za slanje pomoći, i kad sam ih pitala, odmah su pristali da će nam i te pakete prevesti. Prisjetila sam se da je ovako počela i ova danas velika akcija Vukovaru ZaDar. Mislili smo da ćemo razveseliti nekoliko djece za Božić. Već je prve godine bilo čak 70 paketa, a do danas je to naraslo toliko da uveseljava bezbrojne, rekla je Biošić.

Prijem kod župana

I zaista je paketa svake godine sve više, a i novca: ove godine je 35.500 kuna prikupljeno u Zadru, a još je Zadarska županija uplatila 10.000 kuna izravno na račun Caritasa Vukovarskog dekanata. Tamo su prazne police i prepunili zadarski darovi i svi su jako zadovoljni.

Ugostili su ih u Gradu Vukovaru zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček, zatim u Palači Srijem, u zgradi Vukovarsko-srijemske županije, primio ih je župan Božo Galić, a u vukovarskoj bolnici, ratna i današnja ravnateljica dr. Vesna Bosanac. Njihov dolazak popratili su i brojni mediji s vukovarskog područja.

- Dr. Bosanac je rekla kako Vukovar ponekad djeluje depresivno, ali da ju razveseli kad izađe sunce pa vidi roditelje s djecom kako šeću te da onda zna da se život u Vukovar ipak vraća. Svi mi i oni koji su nas dočekali, imamo istu želju, a to je da im pomoć više ne treba, da mogu i bez nje dostojanstveno živjeti, a da sve ovo ostane samo na susretima i prijateljstvu, zaključila je č. Melhiora.