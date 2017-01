Bilaver: Gaženica nam je jedan od prioriteta

Zadranin Josip Bilaver novi je pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture. Tridesetrogodišnjeg diplomiranog ekonomista, predsjednika Mladeži HDZ-a i dosadašnjeg saborskog zastupnika, Vlada je imenovala na sjednici u četvrtak kao dužnosnika koji je dobro upoznat s resorom ovoga ministarstva, posebno problematikom razvoja otoka i njihove povezanosti s kopnom. Odmah nakon imenovanja Bilaver je dao intervju za naš list, najavljujući kako će s pozicije pomoćnika ministra učiniti i maksimum za svoj rodni kraj, osobito na dovršetku luke Gaženica.

Što Vam je najveći prioritet kada su Zadar i županija u pitanju?

- Najprije, čast mi je što sam imenovan na tako odgovornu dužnost u velikom i važnom resoru koji obuhvaća more, promet i izgradnju infrastrukture. Ova mi je dužnost veliki izazov, ali i odgovornost s obzirom da dolazim iz zadarskog kraja kojemu je ovaj resor izuzetno važan, osobito zbog dovršetka luke Gaženica. Ono za što ću se zalagati ponajprije je poboljšanje linija koje povezuju otoke s kopnom, s čijom sam problematikom još davno upoznat. Naime, kada sam 2015. godine u Zadru bio u izbornoj kampanji puno sam razgovarao s otočanima, osobito mještanima Dugog otoka koji su mi iznijeli niz prijedloga za poboljšanje povezanosti otoka. Na području povezivanja otoka s kopnom već se mnogo toga napravilo, primjerice uvedena je Plava magistrala koja povezuje obalne gradove, a sada ćemo utvrditi što bi u zadarskom kraju dalje trebalo napraviti na poboljšanju života otočana. Naravno, isti cilj imam i za ostale krajeve u Hrvatskoj, ali znate kako se ono kaže, srce kuca jače za svoj grad.

Vi ste već i kao saborski zastupnik pratili problematiku otočana, smatrate li doista da se za otoke nešto konačno može napraviti kako bi se spriječilo iseljavanje stanovništva?

- Da, svo sam vrijeme pažljivo to pratio i sada mi je drago da imam priliku nešto konkretno napraviti u tom smislu, posebno zato što će razvoj otoka i njegova povezanost s kopnom utjecati i na razvoj turizma na hrvatskim otocima. To je zapravo jedan od izvrsnih načina kako zaustaviti iseljavanje s otoka jer otvaranje turističkih kapaciteta donosi i nova radna mjesta. Naši su otoci bogomdani, to je bogatstvo koje treba pažljivo iskoristiti za bolji razvoj otoka i dolazak turista koji će uživati u njihovim ljepotama. Otoci imaju ogroman razvojni potencijal i sretan sam što ću i kao Zadranin pomoći razvoju ovoga kraja, posebno naših otoka. Iako većina mjesta na našim otocima ima već snažno razvijen turizam, oni su općenito gledajući ogroman potencijal, posebno kada govorimo o zadarskim otocima koji su zbog blizine s kopnom još uvijek dobro naseljeni. Primjerice, Ugljan je jedan od naših najnaseljenijih otoka do kojega i vodi jedna od najprometnijih hrvatskih linija Preko - Zadar. Plan mi je iskoristiti upravo te prednosti kako bismo otočanima omogućili još bolju povezanost sa kopnom i snažniji razvoj turizma jer je po meni to ujedno preduvjet ostanka mladih na otocima.

Vašim imenovanjem Zadrani će zasigurno očekivati i brži dovršetak luke Gaženica.

- Dat ću sve od sebe da tako i bude, već su i gradonačelnik Božidar Kalmeta i župan Stipe Zrilić na tom projektu puno napravili u suradnji s Vladom, a sav dosadašnji trud zapravo je jedna velika garancija da će taj kapitalni projekt biti dovršen, što će ujedno dati i veliki poticaj razvoju svih vrsta industrija u Zadru i županiji, time i otvaranju novih radnih mjesta.