HSP AS-u pristupilo 56 mladih Zadrana

Zadarskom ogranku HSP-a dr. Ante Starčevića na skupu u petak, pod budnim okom dopredsjednika gradske organizacije HSP AS-a Mihaela Vidakovića, pristupilo je 56 mladih s područja grada Zadra. Istog dana u 20 sati održan je i reizbor gradskog odbora „Gaženica", pri čemu je za predsjednika izabran Matija Ušljebrka, a za dopredsjednika Dino Barić.

- Ovaj mjesni odbor grada Zadra ima veliki broj neriješenih problem: nemamo ljekarnu, školu, vrtić, centar za mlade, policijske ophodnje, a dijelovi kvarta su zapušteni, puni ruševina još iz ratnih vremena, istaknuo je Ušljebrka.

Dopredsjednik gradske organizacije Mihael Vidaković zahvalio je mladima što su kao prvi izbor političke stranke odabrali baš HSP AS i što će na taj način zasigurno utjecati na kreiranje programa stranke u cilju boljitka svih građana i građanki grada Zadra.

- Cijenim vašu želju za borbom za boljim sutra, jer ste jedni od onih koji su se odlučili boriti, a ne čekati hoće li sutra biti bolji dan, rekao je Vidaković.

- Najviše cijenim to što je ovoliki broj mladih odjednom izabrao HSP AS kao prvu političku opciju, i nisu rezultat politički podobnih transfera. To nam daje nevjerojatnu snagu i motiv za daljnji rad, komentirao je Mate Lukić, predsjednik gradske organizacije i zamjenik glavnoga tajnika HSP AS.a