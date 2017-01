Tadić: Svatko tko dođe na naša vrata utoplit će se i nahraniti

Foto: Adam VIDAS

Iako je riječ o prenoćištu, već s prvim danima zime naša su vrata otvorena svakim danom već od 16 sati. Zbog najava iznimno hladnog vremena ovih dana, dobili smo i poseban naputak iz resornog Minstarstva o zbrinjavanju svih osoba kojima je to potrebno. No, mi to godinama ionako već činimo. Imamo uvijek osiguran dovoljan broj toplih pokrivača i toplih obroka u našoj Pučkoj kuhinji i nitko tko nam dođe neće ostati gladan. To se ne odnosi samo na naše korisnike, već i na svakog putnika - namjernika - rekla je Mirjana Tadić pomoćnica ravnatelja Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Najvažnije je ljude skloniti s hladnoće

Kapacitet Prenoćišta svetog Vinka Paulskog, jedinog utočišta za beskućnike na području Zadarske županije broji 12 postelja, a trenutačno taj prostor kao jedini dom i sklonište u životu, koristi 11 osoba.

- Doista nam trenutačno nije ništa potrebno. Svatko tko dođe na naša vrata utoplit će se i nahraniti. Osigurali smo dovljno hrane, tople odjeće, obuće i pokrivača. Imamo i dva dodatna dvosjeda na kojima se može prespavati jer je najvažnije da ljudi nisu na ulici i da su sklonjeni od ove velike hladnoće. Vrata će biti otvorena od ranog poslijepodneva tako da se ljudi mogu ugrijati, zaigrati na karte, družiti se međusobno i biti u toplom. I ovim putem želim apelirati na sve one koji nemaju dom, da se u našem prenoćištu mogu skloniti od hladnoće - poručila je Mirjana Tadić.

Dodala je i kako za sve one stare, nemoćne i možda bolesne, koji žive sami i nemaju nikoga, imaju organiziranu i svojevrsnu patronažnu službu, pa im se mogu javiti i dobit će topli obrok u svom domu.

U Prenoćištu već godinama nema žena

Sam prostor jedinog zadarskog Prenoćišta, nije velik i nije uređen kako bi zasigurno htjeli i sami djelatnici Caritasa Zadarske nadbiskupije koji godinama skrbe o beskućnicima i potrebitima. No, unatoč činjenici da su uglavnom, tijekom godine i gotovo svi kreveti zauzeti, oni koji trebaju smještaj uvijek ga i dobiju jer često netko novi dođe, ali netko i ode.

Zanimljivo je kako već godinama u njihovu Prenoćištu nema žena pa je tako i danas. Naime, od njegova otvorenja tamo su i to vrlo kratko, boravile tek tri žene pa je na kraju i prostor koji je bio odvojen i predviđen samo za njih, s vremenom pretvoren u mušku spavaonicu.

Podsjećamo, Prenoćište za beskućnike svetog Vinka Paulskog u Zadru otvoreno je još krajem rujna 2007. godine i za sada dakle, nema većih problema oko smještaja zadarskih beskućnika i svih putnika - namjernika. No, Prenoćište će se morati iseliti iz ovog, sadašnjeg prostora onog dana kada krene izgradnja sveučilišnog kampusa jer je to prostor u vlasništvu Sveučilišta.