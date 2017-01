Zadrani mogu na skijanje i organizirano autobusom

Interes Zadrana za skijanje i ove je godine veoma velik. Štoviše, pokazuje i trend rasta. Zadarski ljubitelji sniježnih radosti raspituju se za različite kombinacije, ovisno o sposobnostima snalaženja na snijegu. Sanjkanje u Lovincu, manje zahtjevne staze u Hrvatskoji i BiH, ili pak nešto bolja ponuda za skijaše u Sloveniji i Austriji, Zadrane sve zanima, kazuje Martina Ljuština iz turističke agencije Terra travel.

- Tradicionalno, najinteresantnija su nam skijališta u Sloveniji i Austriji. Slovenija je blizu i staze su povoljne. Također, prilagođene su kreativcima i onima koji nisu izrazito vješti na skijama. U Austriji su pak popularnija bolja skijališta, gdje su količine snijega veće i 'after ski' ponuda je raznovrsnija. Odnosno, hrana je dobra, 'party' zona je razvijena, pa se ljudi nakon skijanja imaju gdje opustiti i družiti s posjetiteljima iz drugih zemalja, pojašnjava Ljuština, dodajući kako je Zadranima u odabiru skijaškog odredišta najbitnija blizina.

- Uz to, bitno im je i to da im skijalište odgovara očekivanjima, što je jako individualno, jer ovisi o njihovoj razini spremnosti, kao i o tome ide li se s obitelji ili prijateljima. Interesiraju se i za dobru ponudu ski instruktora, kao i to je li organizirana ski škola na hrvatskom jeziku. Ali toga u ovom tzv. 'hrvatskom tjednu' prije završetka školskih praznika uvijek ima, kazuje Ljuština, dodajući kako se tržište zbog interesa za skijanje otvara prema zainteresiranim Zadranima, osim u pojedinačnim i obiteljskim aranžmanima, i u drugim skijaškim kombinacijama.

- Novost od ove godine je i to što Zadrani krajem siječnja mogu ići organizirano na skijanje autobusom, i to vikend trodnevnim aranžmanom za Sloveniju. Radi se o zadnjem vikendu u siječnju kada snijega još ima i očekuju se dobri vremenski uvijeti, a aranžman obuhvaća i prijevoz i smještaj, kazuje Ljuština.

Naravno, Zadrani gledaju sve, pa i cijenu, koja je isto faktor koji se uzima prilikom odabira. No, i tome su se skijališta prilagodila pa se tako sada više ne ide samo s ponudama od sedam dana skijanja, već su tu i kraći aranžmani, pojašnjavaju u Terra travelu, dodajući kako Zadrani na skijanje uglavnom odlaze u obiteljskim kombinacijama. Raspituju se, kako doznajemo, i za Hrvatske i BiH staze, no to su uglavnom individualni odlasci u vlastitom aranžmanu. Ipak, u njihovoj ponudi je i lički Lovinac, za koji vlada dosta dobar interes. Lovinac je blizu i ima nekakvih sadržaja, što je dobro, pa onda i sve više privlači zanimanje.