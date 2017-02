Međimurac na gramofonskoj ploči izradio Hrvoja i Krešu

Nogometni klub Zadar uskoro će dobiti vrijedan i neobičan poklon, portret svojeg tragično preminulog nogometaša Hrvoja Ćustića urezbaren u gramofonskoj ploči. Taj uradak djelo je samoukog umjetnika Renata Lečeka iz Murskog Središća, koji se zadnjih nekoliko mjeseci iz razonode bavi i rezbarijama u starim gramofonskim pločama.

- Moj prijatelj i sugrađanin Teo Cilar, veliki navijač Košarkaškog kluba Zadar i aktivni član Tornada, zamolio me da izradim portret Hrvoja Ćustića. Naime, prije toga sam na njegovu molbu bio izradio i portret Kreše Ćosića, koji je on nekome poklonio. Budući da su time bili jako zadovoljni, stigla je narudžba i za Ćustićev portret, govori Leček, dodajući kako mu je za izradu trebalo oko dva i pol sata.

- Cilar je o izradi Hrvojeva portreta obavijestio NK Zadar, koji je to objavio na svojoj facebook stranici, a meni je omogućeno da uz tu objavu stavim oznaku da mi se sviđa. Cilar će sada uz pomoć svojih zadarskih prijatelja organizirati da se ovaj portret dostavi klubu, priča ovaj umjetnik, koji je rekao kako rad u materijalu od kakvih su izrađene stare gramofonske ploče nije njegov zanat, već je on kvalificirani lijevač, a radi kao bravar u metalnoj industriji.

- Portrete u gramofonskim pločama sam, pak, počeo raditi kada sam u jednom časopisu vidio tekst s fotografijama o načinu rada. Odlučio sam izraditi jedan takav portret i pokloniti ga svojem bratiću za rođendan, što sam i učinio prije četiri mjeseca. I ostale uratke sam poklonio. Što se tiče izrade portreta, radim ih na način da najprije na njima nacrtam lik, a onda ga skrojim tankom pilicom, kakva se, primjerice koristi na satovima tehničkog odgoja, govori Leček, dodajući kako mu nije problem pronaći gramofonsku ploču za rezbarenje, budući da kod kuće ima njihovu poveću kolekciju.

- Moja kolekcija kroz godine se povećavala kupovinom na sajmovima. No pri izradi portreta nisam htio uništavati posebno cijenjene ploče ili one koje su u dobrom stanju. Materijal od kojih su one nekada izrađivane nije bio najbolje kvalitete, zbog čega se lako oštete, nažalost nepovratno. Tako sam Ćustićev portret izrezbario na ploči s njemačkim šlagerima 'Die grosse schlager starparade', zaključio je uz smijeh telefonski razgovor ovaj Međimurac, koji je u gramofonskim pločama izrezbario i portrete Freddieja Mercuryja, Bona Voxa...