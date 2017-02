Općoj bolnici Zadar 50 milijuna kuna

U nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijele Žalac i ministra zdravstva Milana Kujundžića Općoj bolnici Zadar danas su dodjeljena sredstva u iznosu od 50 milijuna kuna za Izgradnju i opremanje dnevnih bolnica, odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju OB te adaptaciju i opremanje Dnevne bolnice Službe za kirurgiju.

Na potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fonda za regionalni razvoj nazočni su župan Stipe Zrilić i ravnatelj OB Zadar Željko Čulina koji je ugovor potpisao.Opća bolnica Zadar je jedna od 28 prihvatljivih prijavitelja u kategoriji kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica, a koje su mogle prijaviti projekte za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz ovog Fonda po Pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava (Poziv: Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim krirurgijama) iznose 725.480.000.00 HRK. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti prihvatljivim zdravstvenim ustanovama isključivo za jedan projekt iznosi 50.000.000,00 HRK . Projekt se može financirati u iznosu 100% prihvatljivih izdataka, do maksimalno utvrđenog iznosa.

Postupak dodjele sredstava provodi se po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja projektnog prijedloga, a do iskorištenja sredstava. S obzirom da se sredstva dodjeljuju putem ograničenog postupka dodjele do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za Poziv, Opća bolnica Zadar je do rujna 2016. godine završila postupak izrade projekta pod nazivom Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice te adaptacija i opremanje Dnevne bolnice Službe za kirurgiju".

Projektom je predviđena priprema gradilišta za izgradnju nove zgrade Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju a nakon rušenja postojeće zgrade odjela za infektologiju. Isto tako , projektom je predviđena adaptacija postojeće zgrade kirurgije kao i nabava odgovarajuće opreme dnevne bolnice. Važno je istaknuti da su sve predložene projektne aktivnosti prihvaćene te je Općoj bolnici Zadar odobreno 49.998.615,00 HRK.