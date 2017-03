Ibrica Jusić u zadarskom kazalištu

U srijedu, 15. ožujka, u HNK Zadar s početkom u 20 sati koncert će održati Ibrica Jusić, jedinstveni kantautor i šansonijer uz čije su se pjesme rađale brojne ljubavi.

Koncert po nazivom "Od Šekspira do sevdaha" donosi presjek Jusićevog cjelokupnog umjetničkog rada, od songova izvođenih na Dubrovačkim ljetnim igrama, pjesama s dubrovačkih skalina, šansona, prepjeva Leonarda Cohena do sevdalinki u modernom aranžmanu. U program koncerta uvrštene su i pjesme s novog albuma "Harlekino" koji je 2016. godine nagrađen "Porinom".

Ulaznice su u prodaji od subote, 11. ožujka na blagajni HNK Zadar po cijeni od 50 kuna (radno vrijeme: subotom od 11 do 13 sati, radnim danom od 11 do 13 i 18 do 20 sati).