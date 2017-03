Karlo Korona prvi dobitnik Nagrade Luka Ritz u Zadru?!

Foto: Marin GOSPIĆ

Na prijedlog ravnatelja Ranka Artukovića i odlukom Nastavničkog vijeća, Karlo Korona učenik 3.a razreda zadarske Gimnazije Jurja Barakovića predložen je za ovogodišnju nagradu koja nosi ime Luke Ritza.

- Karlo je doista poseban mladić. Izuzetno osjetljiv i senzibiliziran za druge ljude, ljude kojim treba naša pomoć. I u razredu je omiljen i uvijek je spreman pomoći svojim kolegama i prijateljima. Humanitarnu akciju koju je on pokrenuo kako bi pomogao bolesnoj djevojci - to je čudo! On je čak htio sve sam, međutim svi su mu se priključili. Pokrenuo je cijeli svoj razred, cijelu školu i druge škole... Njegova je akcija nadrasla školske okvire i to je bilo nešto divljenja vrijedno. Nominirali smo našeg Karla jer doista vjerujemo da je to zaslužio, a poznavajući njega vjerujemo također, da će on i dalje u svom životu činiti dobro - rekao je jučer ravnatelj zadarske Gimnazije Jurja Barakovića Ranko Artuković.

U obrazloženju nominacije Nastavničko je vijeće navelo kako je učenik Karlo Korona potaknuo mnoge učenike škole, posebno svoj razredni odjel, da se uključe u veliku humanitarnu akciju za pomoć bolesnoj djevojci Anđeli Piplović. Tom prilikom, učenici su kroz održavanje humanitarnog koncerta, organiziranje humanitarnih utakmica te izradi i prodaji kolača, sakupili 30. 433 kune za pomoć bolesnoj djevojci.

Karlo Korona nije krio zadovoljstvo nominacijom, ali bilo mu je važnije da je humanitarna akcija uspjela i da je prikupljen solidan novčani iznos za našu mladu, bolesnu sugrađanku.

- Nisam očekivao nominaciju i tako nešto mi nije bilo niti na kraj pameti. No, moram priznati da mi je drago, ali meni je svakako važnije od svega da je humanitarna akcija uspjela, kiši unatoč. Možda upravo zbog kiše, pod ta dva šatora koja smo imali, bila je sjajna atmosfera i sve je prodano - ulaznice, kolači, piće... Od početka sam vjerovao u uspjeh akcije i nisam se prevario, ali svakako želim zahvaliti i svim mojim dragim kolegama i prijateljima iz razreda koji su me od početka svesrdno podržali i priključili se, kao i nastavnicima i profesorima naše škole - komentirao je jučer Korona.