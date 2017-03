Neka djeca su od rođenja drugačija od svojih vršnjaka

Foto: Marin GOSPIĆ

Do treće godine života djetetov mozak dostiže i razvija gotovo 90 posto svojih potencijala. No, ima djece koja će se roditi s većom vjerojatnošću da će u svom daljnjem razvoju odstupati na neki način od razvoja svojih vršnjaka. Ta se djeca rađaju s većim neurorizikom. Pa, tako primjerice, imamo podatak prema kojemu od 1.539 rođene djece, troje je rođeno s rascjepom nepca, dvoje sa sindromom Down, dvoje s anomalijom mozga... Sveukupno, njih 134 će trebati pomoć stručnjaka u svom rastu i razvoju. Svake godine rodi se deset posto neurorizične djece - rekla je među ostalim dr. Nevena Švorinić, pedijatrica koja je jučer sa ostalim stručnjacima, svojim kolegama - sudjelovala na okruglom stolu pod nazivom Prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji koji se održao u Velikoj vijećnici Doma županije.

Riječ je naime, o Projektu "Foster Children Rights" - promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji koji se provodi u sklopu programa IPA 2012, a podrazumijeva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje učinkovite primjene standarda Europske unije i jačanje ljudskih prava.

Cilj ovog Okruglog stola nije bio samo informiranje svih zainteresiranih koji ih je jučer u županijskoj vijećnici bilo zaista puno, od stručnjaka do roditelja, o zanimljivim i korisnim temama nego i otvaranje prostora za moguće načine pozitivnog mijenjanja postojećeg stanja. Tako se jučer na ovom okruglom stolu moglo čuti da se u prosjeku deset posto djece rađa s nekim biološkim ili okolinskim rizicima za nastajanje poteškoća u njihovu razvoju, pa je njihovim roditeljima potrebna podrška da bi se osnažili u svojoj roditeljskoj ulozi.

Osim o čitavom nizu teškoća kod djece u najranijoj dobi, bilo je riječi o važnosti rane intervencije za djecu i njihove obitelji, o tome što se može učiniti kako bi se uklonile fizičke, kulturološke, ekonomske i komunikacijske barijere koje su prepreke u dječjem razvoju, o podizanju društvene svijesti...

Bilo je i riječi o smjernicama za ostvarivanje prava djece s razvojnim rizicima i teškoćama rane i predškolske dobi kroz uspostavu sustava rane intervencije u djetinjstvu na području Zadarske županije koje su također, izrađene kroz projekt i rad Koordinacijskog tijela Zadarske županije za promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.