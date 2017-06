Petra i dalje treba našu pomoć - spasimo ju!

Nikada ništa nismo tražili. Živimo skromno. Svi. Ali sada moramo tražiti - kaže Branimir Zrilić, Petrin otac, hrvatski branitelj ranjen na prvoj crti, iz tenkovske granate 1991. godine.

- To nikada nisam spominjao, niti radi toga što sam bio ranjeni branitelj tražio povlastice. No, sada moram tražiti pomoć za moju kćer, Petru.

A Petrinu priču Zadrani su već upoznali. Radi se o 12-godišnjoj Zadranki koja već šest godina boluje od neuroblastoma lijeve nadbubrežne žlijezde. Do sada je prošla čak 40 kemoterapija, 60 zračenja, uključujući i zračenje cijelog tijela koje je provedeno tri puta. Iscrpljena je, tako da bi joj svaka daljnja kemoterapija bila opasna po život, zbog čega su liječnici savjetovali roditelje da startaju s imunoterapijom, liječenjem koje Petra ne može dobiti u Hrvatskoj. Jedina je nada otići u jednu od europskih klinika, ali HZZO taj trošak ne priznaje. Cijena takve terapije je najmanje 125 tisuća eura, i to bez ostalih troškova. Zadrani su se zaista uključili u ovu akciju, organiziran je i humanitarni koncert u ŠC Višnjik, ali nije se uspjelo skupiti dovoljno sredstava.

- Kao roditelji bismo željeli zahvaliti svima koji su se uključili u ovu akciju. A njih je bilo zaista mnogo. Od ravnatelja Osnovne škole Smiljevac Bernarda Kotlara i predsjednika Malonogometnog saveza Zadarske županije Marka Šimurine, preko Župe Sv. Ante na Smiljevcu, do organizatora koncerta Emine, Petrice i Marjana, direktora ŠC Višnjik Denisa Karlovića i svih medija koji su uspjeli senzibilizirati javnost, do svih ostalih koji su nam pomagali. Teško mi je sve nabrojati i ispričavam se ako sam nekoga izostavila. No, cijena liječenja je jednostavno prevelika i nismo uspjeli skupiti dovoljno, kaže Ljubica Zrilić, Petrina majka.

Skupljeno je nešto manje od 500 tisuća kuna, dakle oko polovica sredstava.

- Mi za sada nemamo još točnu cifru tog liječenja. Poslali smo upite u desetak klinika. Okvirna cijena je 120 tisuća eura, a to znači da sigurno neće biti manja od toga. U nekim klinikama je uključen i smještaj, ali u mnogima nije.

Mnogi žele pomoći Petri. Ravnatelj Bernard Kotlar pripremio je cirkularno pismo koje će dospjeti u sve škole, u Mocirama je održan Futsal turnir, zadarski fitness treneri također se planiraju uključiti u skupljanje sredstava.

- Svaka donacija je dobrodošla i želimo zahvaliti svim ljudima, pa i onima koji nisu u stanju dati neke velike iznose. Neke uplate su i anonimne i ljudi su zaista pokazali senzibilitet, ali na žalost moramo nastaviti s ovom akcijom i zamoliti ljude da nam i dalje pomažu - dodao je Petrin otac, dok je Ljubica istaknula kako daljnje liječenje ovisi i o skupljanju prihoda, ali i dogovoru s liječnicima.

Prvi simptomi su se pojavili krajem studenoga 2011.

- Taman nam je krenula u školu. A simptomi nisu ukazivali na neku ovakvu bolest. Malo su je boljela leđa i imala je povišenu temperaturu.

I od tada se Petra bori sa zločestom bolesti, koja je, na zadnjem pregledu se pokazalo, zahvatila zdjelicu i potkoljenicu. Nije zahvatila vitalne organe.

- Petra ima tu neku vitalnu energiju. Borac je. Teško joj je nekada putovati. Ljuti se. Buni. Najteže joj pada kada mora dugo biti odvojena od obitelji i škole. Ali sve odrađuje dobro. I dalje se igra, smije, plače. Više nije dijete. Sada je djevojka. Ima 12 godina.

Uz Petru, Branimir i Ljubica imaju još četvero djece. Miriam je viša medicinska sestra i radi u Zagrebu. Domagoj u Splitu studira fiziku, a Veronika je završila srednju školu. Mihael ide u treći razred srednje škole, a Petra će upravo završiti peti razred.

- Ostali smo isti. Prihvatili smo situaciju. Morali smo. Srećom nismo podstanari. Živimo u kući mog pokojnog oca. Radišni smo ljudi. Ne treba nam mnogo. Ali na žalost život nas je doveo u situaciju da moramo moliti za pomoć i druge. Znam da su ljudi nepovjerljivi i da je bilo u Hrvatskoj neugodnih situacija, ali što se tiče nas, sve što ostane od troškova liječenja, vrlo rado ćemo uplatiti na račun potrebite djece.