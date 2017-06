"Vaši uspjesi su nam posebno dragi jer ste vi naša generacija za budućnost"

Foto: Arif SITNICA

Učenike osnovnih i srednjih škola Zadarske županije i njihove mentore koji su na županijskim natjecanjima ostvarili zapažene rezultate i osvojili prvo, drugo ili treće mjesto jučer je u Domu Županije tradicionalno ugostio zadarski župan Božidar Longin.

Neka lica su već i bila poznata, neka su nova, a pojedini su i završili osnovnu školu.

Vrijedne učenike koji su se trudili i bili marljivi tijekom cijele godine jučer su podržali i ravnatelji njihovih škola te naravno njihovi roditelji koji su im najveća podrška.

Nagrađeni na Lidranu

- Nadam se kako će vama nagrađenima ovo jutro ostati u lijepom sjećanju. Čestitam vam svima na vašim uspjesima. Oni su nama posebno dragi jer ste vi naša garancija za budućnost. Posebno mi je drago što vam možemo uručiti prigodne nagrade za vaše uspjehe. Mi kao jedina Županija u Hrvatskoj dodjeljujemo nagrade, ali ćemo vas za vaša iznimna dostignuća i marljivost nagraditi izletom, izjavio je Longin.

Ivana Barjašić, učenica 8. razreda OŠ Poličnik primila je nagradu za sudjelovanje na držvnoj smotri Lidrano.

- Nastupila sam u dramsko-scenskom nastupu. Zadovoljna sam što sam danas ovdje, kazala je Ivana te nam otkrila kako namjerava upisati Gimnaziju Jurja Barakovića.

Roko Novoselac, učenik 6. razreda OŠ Smiljevac jedan je od jučer nagrađenih učenika za sudjelovanje na državnoj smotri Lidrano gdje je sudjelovao u dramsko-scenskom igrokazu.

- Na Lidranu sam glumio lika iz jednog romana, glumio sam psa kojeg je gazda napustio pa je ostao sam. Kako ne bih bio zadovoljan što sam danas ovdje? Inače, sviđa mi se gluma, zabavno mi je, volim glumiti, a od školskih predmeta najdraži su mi matematika i geografija, otkrio nam je Roko koji je inače odličan učenik.

Za kraj susreta sve prisutne pjesmom je pozdravila Natali Kraljić, ovogodišnja pobjednica Benja festa.

Pred maturantima izazovi

Dva sata nakon osnovnoškolaca na primanje kod župana stigli su učenici srednjih škola sa svojim mentorima koji su također na županijskim natjecanjima ostvarili zapažene rezultate i plasirali se na prva, druga ili treća mjesta.

- Dobordošli na naše tradicionalno druženje na kraju školske godine. Nadam se kako ste svi zadovoljni ostvarenim uspjehom u školi. Pretpostavljam kako među vama ima i dosta maturanata koje očekuju i novi izazovi, novi uspjesi, značajniji i veći nego ovi dosada. Vjerujte, kad se ja malo vratim unatrag najljepša su mi sjećanja s kraja četvrte godine srednje škole do upisa na fakultet. Stoga vam želim da dobro provedete vrijeme do upisa na fakultet, ovo su vam najljepši dani nemojte to zaboraviti, poručio je Longin.

Kao i osnovnoškolce, Županija će i talentirane srednjoškolce nagraditi izletom po Lijepoj Našoj, a na kraju zajedničkog susreta Longin je svima zaželio ugodne ljetne praznike i dobar provod.

A svečanu dodjelu nagrada pjesmom od Lady Gage uljepšala je Jessica Atlic McColgan, inače finalistica glazbenog natjecanja Zvijezde.