Koja blamaža! Zadar kod Cedevite na minus 58!

Treba zaviriti duboko, duboko u povijesne knjige da se vidi je li ikada u svojoj bogatoj povijesti Košarkaški klub Zadar doživio ovakav poraz, kao u 4. kolu ABA lige na gostovanju kod Cedevite. Slobodno se može reći da je sinoć u zagrebačkom Domu sportova ispisana povijest zadarske košarke, dakako, u negativnom smislu.

Bio je Zadar mnogo puta u izrazito teškim situacijama, a posljednjih godina nedvojbeno proživljava jednu od najvećih kriza u povijesti, ali nikada se to na parketu nije odrazilo na način na koji se odrazilo sinoć. Konačan rezultat 120:62 zapravo sve govori. Da, dobro ste pročitali. Cedevita 120 (stodvadeset), Zadar 62 (šezdesetdva). Bila je to igra mačke i miša od početka do kraja utakmice, a riječima je doista teško opisati kako je momčad Ante Matulovića izgledala na terenu. Postoje brojni načini da se izgubi utakmica, ali ovakvo nešto doista se rijetko viđa, čak i u amaterskim ligama.



Miro Bilan i Luka Babić u kontranapadu odmah su na početku naznačili u kojem će smjeru susret ići. Ivan Marinković i Jakov Vladović uspjeli su poentirati za 6:4 u trećoj minuti, a onda su gostujuća kola nezaustavljivo krenula nizbrdo. Scotty Hopson je sam napravio seriju 8-0 u samo malo više od minute za 14:4 i Zadar se raspao. Razigrani Cedevitin Amerikanac zabijao je kako se sjetio, malo kasnije je ubacio i prvu tricu pa zakucao u kontri, a odmah se nadovezao Babić za 23:7. Jedini zadarsku mini-seriju 4-0 (Brzoja) Veljko Mršić je odmah prekinuo time- outom i opet se sve vratilo na staro. Cedevita je nastavila koristiti početničke greške Zadra i lagano poentirati u kontranapadima, čime je došla do +17, 30:13. Mislav Brzoja i Marko Jurica samo su malo to kozmetički popravili na kraju prve četvrtine, da bi u drugoj gosti potpuno nestali s terena.



Zabili su tek 10 poena u 10 minuta, a jedini potez vrijedan spomena bilo je atraktivno zakucavanje Lovre Mazalina jednom rukom preko Bilana. Sve ostalo bila je simultanka domaćina. Cedevita je Zadru zabila čak 61 poen u prvih 20 minuta, pri čemu je ubacila samo tri trice, te čak 21 dvicu. Mahom su to bila zakucavanja u kontranapadima, a na trenutke je izgledalo kao da igra seniorska protiv juniorske momčadi. Razlika u valorizaciji na odlasku u svlačionice 78-10 zapravo i nije nikoga začudila.

U nastavku je Matulovićeva družina doživjela potpuni krah. Cedevita se nije zaustavila, sa +34 na velikom odmoru (61:27) otišla je na +41 na kraju treće četvrtine (86:45). Ako je netko pomislio ili se ponadao da će se Zagrepčani tu zaustaviti, a Zadrani u završnoj dionici svesti poraz barem na tridesetak razlike, prevario se. U četvrtoj četvrtini sastav Veljka Mršića je dovršio posao baš onako kako ga je započeo, posve osramotio protivnika i upisao jednu od najvećih pobjeda u povijesti kluba.