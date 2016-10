Marko Jurica: Nismo klonuli, idemo se boriti

Nakon najtežeg domaćeg poraza u povijesti ABA lige (ukupno najteži je onaj 98:60 od Krke u Novom Mestu u prvoj sezoni regionalnog natjecanja), 66:103 od Crvene zvezde, košarkaše Zadra već danas očekuje još jedan vrlo težak ispit - gostovanje kod Cedevite u Zagrebu. U tom susretu Ante Matulović bi prvi put trebao moći računati i na Igora Marića i Maja Kovačevića, što mu otvara nove taktičke mogućnosti. No, mnogo važnija od toga bit će psihološka priprema večerašnje utakmice. Zadrani su, naime, imali samo jedan dan (kojega su dijelom proveli na putu) da zaborave težak domaći poraz od Zvezde. Istina, navijači su im to pokušali olakšati pjesmom i podrškom tijekom cijelog susreta pa i nakon posljednjeg zvuka sirene, no tih -37 na domaćem terenu im sasvim sigurno još uvijek zvoni u ušima.

- Normalno da zvoni, nikome od nas nije bilo lako u tome sudjelovati, a vjerujem ni našim navijačima to gledati, ali njima se zaista od srca zahvaljujemo što su nas bodrili svih 40 minuta, bez obzira na rezultat. I ona pjesma i pljesak na kraju utakmice moraju nam dati snagu da što prije zaboravimo taj poraz i krenemo dalje - kaže Marko Jurica.

Ako je Zvezda glavni favorit ABA lige, u što nitko ne dvoji, onda je Cedevita, uz Budućnost, drugi ili treći. Kako se u samo jedan dan pripremiti za takvog protivnika?

- Bez obzira na težak poraz, nismo klonuli duhom. Idemo u Zagreb s ciljem da odigramo potpuno suprotnu utakmicu od one protiv Zvezde. Cedevita je favoriti, no ta priča na papiru nas ne zanima. Sigurno se nećemo unaprijed predati. Idemo se boriti od prve do posljednje minute i mislim da ih možemo pobijediti.

Cedevita je, nakon domaćeg poraza od Budućnosti i uvjerljivog gostujućeg od Zvezde, u prošlom kolu kod kuće protiv MZT-a došla do prve pobjede. Sastav Veljka Mršića je slavio s visokih 82:61 i takvu predstavu će pokušati ponoviti protiv Zadra.

- To je momčad koja nedvojbeno ima i kvalitetu i širinu, ali uopće ih se ne bojimo. Znamo da, ako nametnemo našu igru i budemo maksimalno borbeni i koncentrirani od prve do posljednje minute, možemo uzeti bodove u Zagrebu. Dobro ih poznajemo i što se tiče skautinga ćemo sigurno biti spremni, a najvažnije je da se pridržavamo dogovora s trenerom. U tom slučaju vjerujem da imamo recept za Cedevitu - smatra šuter Zadra.

Jakov Vladović, kao najiskusniji igrač momčadi s Višnjika, dobro zna što u igri mora biti bolje da bi se večeras ponudila bolja slika nego prije dva dana.

- Prije svega moramo igrati čvršće i biti koncentriraniji u napadu. Protiv Zvezde smo izgubili previše lopti, čak 20, a tako kvalitetne momčadi to odmah iskoriste. Cedevita je također jedan od favorita ABA lige i ako mislimo biti u utakmici do kraja, to si ne smijemo dopustiti. Svakako moramo dati mnogo više nego protiv Zvezde.