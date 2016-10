Nemamo izbora, moramo pobijediti Primorac

Foto: Iva PERINČIĆ

I htjeti i morati. To je moto pod kojim Zadar danas na Stanovima u okviru 9. kola Treće HNL - jug dočekuje Primorac iz Stobreča. Nakon prošlotjednog poraza u Sinju, a prije toga remija s biogradskim Primorcem na Stanovima, izabranici Josipa Butića "pod hitno" moraju do pobjede. Jer, situacija na ljestvici nije nimalo bajna, Zadar je nakon posljednjih nekoliko kikseva, pao na 11. mjesto trećeligaške ljestvice gdje nakon osam odigranih kola ima samo devet bodova. A isto toliko bodova na svom kontu ima i današnji Zadrov suparnik Primorac (S). Gosti iz Stobreča sigurno neće na put prema Zadru s izvješenom bijelom zastavom. Zadar ih dočekuje pod imperativom, s velikom željom da u ovoj utakmici pokažu i dokažu da im nije mjesto u donjem dijelu ljestvice.

- Treba li uopće naglašavati da mi u ovoj utakmici nemamo dvije, ili tri mogućnosti, već samo jednu. Pobijediti - kazivao je u najavi današnjeg dvoboja Josip Butić, trener Zadra.

- Naravno, to je puno lakše reći nego učiniti. Ali, ja sam optimist uoči ovog dvoboja s Primorcem iz Stobreča. Razloga je nekoliko. Kao prvo obavio sam razgovor s igračima i kazao im da sam ja spreman podnijeti ostavku ako će to donijeti boljitak klubu. Međutim, igrači su me uvjerili da to ne učinim kazavši da je odgovornost za naše loše rezultate u prethodna dva tjedna podijeljena, tj. da jednako kao i ja, i oni snose odgovornost za to. Složili smo se da u ovome tjednu kroz treninge i naravno u utakmici s Primorcem pokažemo da smo se spremni "potući" da dođemo do pobjede. A na treninzima sam vidio da igrači to misle ozbiljno.

Vjerojatni sastav: Gluić, Jurjević, Šimurina Viduka, Pranić, Pantalon, Colić, Blažević, Smokrović, D. Župan, Terkeš.