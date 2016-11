Knežević se uzda u ministra turizma

Foto: Zvonko KUCELIN

Članovi Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u Opatiji su u nedjelju najavili kako će na dva sata zatvoriti svoje objekte u znak prosvjeda zbog vraćanja PDV-a s dosadašnjih 13 na 25 posto.

Stipe Knežević, predsjednik Obrtničke komore Zadarske županije ne dijeli isto mišljenje i drži kako se stav kojeg zauzimaju zadarski ugostitelji bitno razlikuje od kolega iz Primorsko-goranske županije, dodavši kako na sastanku u Opatiji nije sudjelovao nitko iz Zadra.

- Naš stav je drukčiji od njihovog. Držim da svi trebamo zajednički raditi, a povećanje PDV-a je tek najava, još ništa nije definitivno odlučeno. Uostalom, i ministar turizma je najavio kako će se zalagati da do povećanja ne dođe. Više o svemu znat ćemo nakon okruglog stola koji će se za nekoliko dana održati u Zagrebu, na kojem će nazočiti Robert Kovačević, predsjednik Ceha ugostitelja, a bit će pozvani i ministari turizma i financija. Korektnije bi bilo ipak sačekati i vidjeti kako će se rasplesti ova situacija, kazao je Knežević.

Naglašava kako će ipak zauzeti drukčiji stav ukoliko ipak dođe do povećanja PDV-a na 25 posto. To bi, tvrdi, Knežević, puno utjecalo i na njegov posao u ugostiteljskom objektu. Najprije bi, pojašnjava, morao smanjiti kapacitet posla, ne bi išao u proširenje objekta i smanjio bi investicije, a ono neodgodivo što bi morao napraviti jest - otpustiti troje do četvero djelatnika.

- Svi ugostitelji bi vjerojatno najprije krenuli s otpuštanjem djelatnika. Ja bih gledao kako smanjiti kapacitet objekta da možemo raditi moja obitelj i ja, ne bi se išlo u usavršavanje objekta i sve skupa bi puno utjecalo na posao, dodao je Knežević.