NP Kornati ni danas nije poduzeo mjere zaštite od požara

Foto: Vedran SITNICA

Svjedočenjem Darka Dukića, vatrogasnog zapovjednika Šibensko-kninske županije nastavljeno je jučer na Županijskom sudu u Zadru ponovljeno suđenje Draženu Slavici optuženom za kornatsku tragediju. U velikom požaru 30. kolovoza 2007. godine smrtno je stradalo 12 vatrogasaca, a jedan je teško ozlijeđen. Kako je tijekom istražnog postupka i na prvom suđenju Slavici ispričao Dukić, u vrijeme tragedije na Kornatu bio je zapovjednik 1. smjene u JVP Šibenik te zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika.

- Sjećam se da sam tog dana dobio SMS poruku o požaru na Kornatu, iako sam bio slobodan. Kad sam došao u JVP Šibenik pitao sam Dina Klarića da moja smjena ide na požarište, ali mi je on rekao kako ne treba. Pripremio sam tri kruške i krenuli smo na požarište u zaleđe Vodica za koji smo dobili dojavu oko 13.05 sati, rekao je Dukić potvrdivši da je tamo vidio kanader jer se požar brzo širio, a osnovno je bilo zaustaviti ga da ne ide preko ceste.

- Milošević je pitao pilota kanadera kakvo je stanje na Kornatu, a on je odgovorio kako zapadne strane otoka više nema, ispričao je ovaj svjedok rekavši kako je požar kod Vodica stavljen pod kontrolu u 17.30 sati.

Na pitanje suca Borisa Radmana kolika je bila vatrena fronta na požarištu kod Vodica, Dukić je odgovorio kako je bila duga 2,5 kilometra, a široka 500-600 metara. Da je stanje na Kornatu teško saznao je kad mu je Mirko Juričev Mikulin ispričao da se čuo sa sinom koji mu je rekao da su u vatrenom okruženju, a pri tome je bio vrlo zbunjen i u panici.

- O tome koliko ima operativnih djelatnika tog 30. srpnja 2007. godine nismo znali, ali se to danas može znati jer imamo informatički sustav preko Hrvatske vatrogasne zajednice, rekao je svjedok odgovarajući na pitanje o vatrogascima koji su bili osposobljeni za gašenje na terenu.

Odvjetnika optuženog Slavice, Slavena Dmitrovića, zanimalo je na koji su način dobivali informacije o stanju na požarištima, na što je Dukić pojasnio kako su pokušavali zvati mobitelom i putem radio-stanice, ali ništa nisu uspjeli dobiti.

- Ispred vatrogasnog doma vidio sam smjenu vatrogasaca koja je išla na Kornat. Nisam ondje vidio Dražena Slavicu i ne znam gdje je on tada bio. Sjećam se da sam pitao Dinka Klarića da li da ja idem na Kornat jer sam imao pet godina iskustva u državnim intervencijskim postrojbama, ali on mi je rekao kako će on to riješiti, ponovio je još jednom Dukić. Svjedok je naglasio kako se uvijek, kad se ide helikopterom na požarište, nosi vatrogasna kruška te da je zato otišao pripremiti njih 3-4. Vatrogasci sa sobom trebaju nositi i leđnu pumpu, plivajuću pumpu, te cijevi i to koliko tko može ponijeti na leđima.

- Nacionalni park Kornati nije poduzeo radnje zaštite od požara za tu 2007. godinu. Znam da su mjere bile propisane, ali one nisu poduzete, kao ni danas. Nije mi bilo poznato da NP Kornati u to vrijeme nije poduzeo sve radnje za zaštitu od požara, znao sam samo da nemaju vatrogasnu postrojbu za gašenje požara, naglasio je Darko Dukić.

Glavna rasprava nastavlja se i danas iskazima novih svjedoka.