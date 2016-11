Požar u NP Kornati trebali su gasiti profesionalni vatrogasci

Svjedočenjem Mile Perkova, vatrogasca u JVP Šibenik, nastavljeno je jučer ponovljeno suđenje Draženu Slavici, bivšem vatrogasnom zapovjedniku JVP Šibenik te Šibensko-kninske županije za pogibiju 12 vatrogasaca i teško ozljeđivanje Frane Lučića u požaru na Kornatima 30. kolovoza 2007. godine.

Perkov je tijekom svjedočenja govorio o okolnostima u kojima su upućeni na Kornate te što su tamo zatekli.

- Na mjestu gdje smo iskrcani bila su dvojica vatrogasaca koje nisam prepoznao, ali znam da je jedan od njh bio Tomo Crvelin. Drugim helikopterom došli su Joško Klarić i Stipe Božić koji su rekli da se na brdu nalazi još pet mrtvih vatrogasaca, a mi smo na to mjesto došli tek oko 3 sata ujutro, prisjetio se Perkov koji je posvjedočio i da je na Kornat došla vojska, a rečeno im je da ima stradalih otočana i turista.

Perkov u to vrijeme nije znao zašto ih šalju na Kornat niti što će tamo raditi, a od opreme je nosio naprtnjaču bez vode.

- Nitko nam nije rekao gdje ćemo vodu ukrcati i hoćemo li zapravo gasiti požar. Pitao sam Darka Cvitana što ćemo tamo gasiti i što moramo uzeti, a on mi je odgovorio: "Uzmite naprtnjače". Kad smo dolazili na Kornat, član posade helikoptera pitao me gdje da sletimo, a ja sam mu odgovorio kako ne znam ništa jer mi nitko ništa nije ni rekao. Nakon toga je upitan i Darko Cvitan, a on je odgovorio: "Gdje i svi ostali", ispričao je Perkov. Za stradavanje vatrogasca Tome Crvelina i još jednoga, kojega su po dolasku na nosilima prenijeli do helikoptera, Perkov je saznao putem radio veze nakon što je čuo kako Joško Klarić govori da je našao dva stradala vatrogasca.

- Još uvijek je sve bilo nepoznato, nisam znao što to znači. Kada sam došao na Kornat saznao sam da na otoku ima i mrtvih vatrogasaca. U masliniku u koji smo sletjeli bilo je puno ljudi, ali mi nismo gasili požar, nitko to od nas nije ni tražio. Na mjestu gdje smo došli vatra je već bila prošla i to puno prije našeg dolaska. Netko je znao što se tamo dogodilo, ali nam nije rekao, već smo mi kao mulci bili tamo 4-5 sati. Išli smo tamo gdje su već bili svi, a čudno je bilo jer nismo znali što trebamo raditi i to je moje mišljenje. Kada sam vidio ozlijeđene, tražio sam nosila u helikopteru, a posada je kazala kako nemaju naredbu za prijevoz ozlijeđenih. Inzistirao sam na tome da nam daju nosila i unesrećene smo prenijeli u helikopter. Članovi posade pitali su gdje će oni s njima, jer je helikopter trebao samo dovesti nas na Kornat i vratiti se natrag. Neki ozlijeđeni dovedeni su u uvalu Šipnat gdje smo ih otišli vidjeti. Odvezao ih je policijski brod, iako su svi mogli ići helikopterom, jer je bilo dovoljno mjesta, posvjedočio je ovaj vatrogasac.

Suca Županijskog suda u Zadru Borisa Radmana zanimalo je što Perkov zna o ulozi državnih vatrogasnih intervencijskih snaga, na što je on odgovorio da zna da oni imaju svog zapovjednika na nivou države, ali i svoju postrojbu stacioniranu u Šibeniku.

- Prema Planu gašenja požara u NP Kornati trebaju biti uključene JVP Šibenik i državne intervencijske snage, odgovorio je Perkov na pitanje čija je nadležnost gašenja požara u NP Kornati. Članovi DVD-a požar u NP Kornati idu gasiti u iznimnim situacijama i to pripadnici iz DVD Tisno, stoji u ovom Planu.