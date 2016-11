Rođenjem sina Lukasa krenuli su me i golovi

Foto: Vedran SITNICA

Igor Banović, bivši igrač Zadra, ne prestaje postizati golove za moldavskog prvoligaša Milsami. Riječ je o klubu koji je pretprošle sezone priredio senzaciju osvojivši naslov prvaka Moldavije nakon višegodišnje dominacije Šerifa. Igor je ovoga vikenda zabio peti gol u sezoni i to u derbiju kola na gostovanju kod Dacia Chisinaua. Iako je Milsami poveo zgoditkom Banovića u 45. minuti susreta, ipak su se na kraju morali zadovoljiti jednim bodom. Bez obzira na to ostali su vodeća momčad prvenstva s 31 bodom, dva više od Šerifa, a šest od Dacije. Igor je odmah pozivom odgovorio na našu poruku iz daleke Moldavije gdje se nalazi sa suprugom Anitom i osmomjesečnim sinčićem Lukasom.

- Moram priznati da niti ja, niti supruga, ne spavamo previše posljednjih mjeseci. Posebno se to odnosi na suprugu - kazivao je Banović oko 22 sata kada nas je nazvao na mobitel.

- Poprilično je teško kada si daleko od kuće i nemaš nikoga od obitelji da ti pomogne. Ali, što je, tu je. Ništa nam ne može zamijeniti radost koju je u naš dom donio Lukas. A čini se da mi je donio i sreću po pitanju nogometa. Gol me hoće kao lud, sve što puknem ulazi u mrežu - kazivao je odlično raspoloženi Banović.

Prva sezona u Milsamiju Igoru neće ostati u najboljem sjećanju, nisu uspjeli obraniti naslov prvaka Moldavije, a sezonu su završili na 6. mjestu

- Istina, prošla sezona je za zaborav. Završili smo je na 6. mjestu i ispali u finalu Kupa. Gazda Kluba je odmah doveo dva odlična igrača i sada smo vodeća momčad u Moldaviji. Igramo napadački nogomet, pa i ja kao jedan od dva zadnja vezna često dobivam prigodu otići prema naprijed. Zato sam u ovih 13 kola i postigao 5 pogodaka. Jedan glavom, a četiri udarcima nogom. Neka se samo tako nastavi, nemam ništa protiv.

Igoru ugovor s Milsamijem traje do kraja ove sezone, točnije do svibnja 2017.

- Moram naglasiti da sam prezadovoljan uvjetima u klubu. Gazda kluba je Ilan Shor, najbogatiji čovjek u Moldaviji, inače Izraelac. Nažalost, sada je pod istragom suda i nalazi se u kućnom pritvoru do početka suđenja. Međutim, to se, barem za sada, ne odražava na primanja u Milsamiju koja su redovita, a za svaku utakmicu dobivamo i premije. Ugovor mi traje do kraja ove sezone, pa ćemo vidjeti kako će se situacija rasplesti. Već sada govore o produžetku mog ugovora, ali ima vremena. A nadam se da će biti i drugih ponuda.

Zadar mu silno nedostaje, već zna točan datum kada će s obitelji put Krševanovog grada.

- Nemam uopće riječi kojima bih opisao koliko mi nedostaje Zadar. Ali, takav je kruh nas nogometnih profesionalaca. Ne smijem se buniti jer mi je ovdje dobro. Posljednje kolo jesenskog dijela završava 9. prosinca, a mi već 10. preko Beča letimo za Zadar. Imat ću vremena za odmor jer pripreme startaju 10. siječnja. Jedva čekam vidjeti obitelj i prijatelje. I naravno, moj Zadar - kazao je na kraju razgovora Igor Banović.