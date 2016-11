Šime i Igor nisu uspjeli, Argentinac najbolji

Šime Fantela i Igor Marenić ostvarili su veliki uspjeh ulaskom u najuži izbor najboljih jedriličara ove godine, Rolex Word Sailor of the Year. Za nagradu za najboljeg svjetskog jedriličara prvi put u povijesti, osim žirija sastavljenog od članova iz nacionalnih saveza jedriličarskog sporta, te sudionika same večere na kojoj je bila dodjela, glasovati je mogla i publika, no unatoč velikoj podršci preko društvenih mreža, naslov najboljeg odnio je Argentinac Santiago Langue.

Glasovima publike, ali i žirija, izvijestio je portal Globo, on je pobijedio Petera Burlinga i Blaira Tukea, Šimu i Igora, Britanca Gilesa Scotta i paraolimpijca Damiena Seguina. Svi su oni bili olimpijski prvaci u Riju.