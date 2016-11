Škulić: U stranci ima sukoba, ali ne raspadamo se

Foto: Filip BRALA

Članovi lokalnog SDP-a u subotu su nazočili sjednici Glavnog odbora stranke koja se, sudeći prema izjavama kandidata za predsjednika stranke, odvijala u ne baš pozitivnom ozračju.

Jedan od kandidata, Davor Bernardić, novinarima je kazao da se protiv njega vodi prljava kampanja iz stožera Orsata Miljanića, a sam Bernardić je zaradio prijavu izbornoj komisiji zbog navodnog lažiranja potpisa.

To ipak neće omesti dopredsjednika Županijskog odbora SDP-a, Josipa Tičića, da na izborima za šefa stranke glasuje za Bernardića smatrajući ga najboljim kandidatom. Naime, Tičić se već izjasnio o Toninu Piculi kao svom glavnom favoritu, međutim, nedavno je promijenio mišljenje:

- Nakon što je gospodin Picula decidirano izjavio kako neće napustiti Bruxelles, opredijelio sam se za Davora Bernardića. Smatram ga čovjekom koji bi najbolje mogao voditi našu stranku, a afera koja se digla oko njegovih potpisa nije mi važna jer ako on i ima tisuću lažnih potpisa, opet ima čak 9.000 potpisa potpore. To znači da uživa zaista veliku podršku članstva te da je najozbiljniji kandidat za nasljednika Zorana Milanovića - kaže Tičić dodajući kako članovima županijske organizacije nije dao niti kakav naputak o tome za koga će glasovati.

- Svatko neka glasuje po svojoj savjesti, nije korektno ikome govoriti čije bi ime na izborima trebao zaokružiti - napominje Tičić.

O sukobu među kandidatima iz prve ruke doznajemo od jedne od kandidatkinja za čelnu osobu SDP-a, Vesne Škulić, koja uživa podršku zadarske javnosti budući da je porijeklom iz Ražanca.

- U stranci postoje određeni sukobi i frakcije, ali to nije ništa dramatično kakvim se u javnosti ovih dana prikazuje. Govore i o raspadu SDP- a, no to nema veze sa istinom jer su povišeni tonovi uobičajeni u izbornoj kampanji. Logično je stoga da i u našoj stranci ima disonantnih tonova, ali najvažnije je da smo svi mi u službi svoje stranke i da nam je ona najvažnija - kaže Škulić, dodajući kako je proteklih dana razgovarala s mnogim članovima stranke:

- Željela sam iz prve ruke saznati što naši članovi, ali i građani Hrvatske, žele i kakvi ih problemi najviše tište. To nam je prijeko potrebno jer SDP mora naći odgovore za svoju i situaciju u državi kako bismo kao najjača oporbena stranka bili jedinstveni i našli odgovore za probleme građana. Zato sam uvijek za terenski rad jer smatram da najprije moramo misliti na građane koji od nas očekuju odgovor na situaciju u društvu - zaključuje Škulić.

Prema zaključku Glavnog odbora, nju i ostalih sedam kandidata za predsjednika stranke iduća dva tjedna čeka sučeljavanje u nekoliko najvećih hrvatskih gradova, za što će im na raspolaganju biti ukupno 300.000 kuna stranačkog novca.