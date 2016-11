Vlasnici balkona naručili projekt sanacije

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadarska lučica Foša jedna je od znamenitosti Poluotoka, ali u posljednje vrijeme se o njoj više priča kroz prizmu sigurnosti, nego o njenom funkcionalnom, povijesnom i turističkom značaju.

Tome su dobrim dijelom doprinijela tri balkona na bedemu iznad Foše s kojih se već nekoliko puta urušio komad betona, a zadnji put se to dogodilo u lipnju. Radi se o balkonima stanova koji su u privatnom vlasništvu, ali izlaze na bedeme, koji su zaštićeno kulturno dobro. I tu se sve komplicira.

Nakon urušavanja betona u lipnju, Odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra je područje ispod balkona ogradio trakom i sve prijavio građevinskoj inspekciji, a do danas se ništa nije promijenilo.

Kako kaže Ivana Dadić, stručna suradnica za informiranje u Gradu, Građevinska inspekcija nije dala povratnu informaciju Gradu je li izašla na teren.

- Osim toga dopisa inspekciji, tu nema ništa novog jer je Grad jednostavno nemoćan. Postojala je inicijativa da se to riješi dok je još dogradonačelnik bio Dražen Grgurović, ali vlasnici nisu htjeli pristati da se balkoni uklone, kao što su tražili konzervatori. Osim toga, Grad nema osnova da se upliće u privatno vlasništvo ili bilo kako naloži da se to sanira pa je ta inicijativa stala i tako ti balkoni godinama stoje, rekla je Dadić.

Igor Miletić, pročelnik Konzervatorskog odjela u Zadru, kaže kako je konzervatorski stav o balkonima u Foši još 2009. godine usklađen u posebnim uvjetima koji su dostavljeni Gradu Zadru i jednom od vlasnika stanova.

- Mi i dalje stojimo pri stavu da se balkoni trebaju ukloniti, da se ti otvori smanje na razinu prozora koji su također na bedemu. Obavili smo razgovor s vlasnikom stana i uputili ga u proceduru, a to je da investitor treba tražiti konzervatorske uvjete kad kreće u rekonstrukciju. Po tom predmetu smo u međuvremenu još samo od Grada Zadra dobili na znanje, u lipnju ove godine, da je sa slučajem oronulih balkona upoznata i Uprava za inspekcijske poslove pri Ministarstvu graditeljstva, rekao je Miletić.

Kako se sve ove godine navodi da je sanacija opasnih balkona isključivo na vlasnicima stanova, ostalo nam je samo još čuti i njihovu priču. Petar Franulović je vlasnik stana iz kojeg izlaze dva balkona, dok je treći balkon u vlasništvu Pomorske škole. Franulović, koji tamo živi već 40 godina, ističe da još od 2004. godine šalje dopise Gradu Zadru i Konzervatorskom odjelu s ciljem da sanira te balkone.

- Poslali smo niz dopisa, na mnoge nije ni odgovoreno, ali imali smo čak i sastanke, no na kraju je vlasnik prepušten sam sebi i nitko nema sluha. Molio sam gradsku samoupravu za pomoć jer, iako su balkoni u privatnom vlasništvu, za rekonstrukciju je bilo potrebno postaviti skelu na zaštićene bedeme. Prvo, za to treba imati suglasnost konzervatora, a drugo, sama skela stoji skoro tri puta više nego sanacija balkona. Molio sam da mi pomognu barem sa organiziranjem i financiranjem skele, ali ni za to nije bilo sluha. Nisu pokazali nikakav interes da se to riješi, priča Franulović.

Dodaje kako su se neke inicijative pokrenule kad je dogradonačelnik bio Grgurović, govorilo se čak i o povlačenju sredstava iz EU fondova.

- Rečeno je da će Grad napraviti projekt, čak je jedan dio i napravljen, ali kasnije je to sve samo propalo. No tada su konzervatori dali svoje mišljenje da balkone treba ukloniti i smanjiti okna. To nam se nije svidjelo jer je prilično upitno kako bi to utjecalo na cijelu statiku zgrade. Čak je i projektant, kada je ušao u stan i vidio kako to izgleda iznutra, rekao da ne bi bilo pametno rušiti balkone. Osim toga, s time moj stan gubi na kvadraturi čak 12 kvadrata, a zašto bi čovjek sam rezao vlastitu ruku, navodi Franulović, dodajući kako on i njegovi ukućani izlaze na te balkone te kako je njihova čelična armatura čvrsta, ali beton je dotrajao.

Nakon pustih pokušaja suradnje i dogovora, vlasnici su odlučili sami sanirati balkone.

- Nakon zadnjeg urušavanja, sam sam otišao kupiti znak upozorenja u Narodne novine i postavio ih ispod balkona. U tijeku je izrada projekta sanacije i ishođenje dozvole od Ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra. U međuvremenu ćemo balkone omotati zaštitnom mrežom. Pri rekonstrukciji će sve zadržati postojeći izgled, samo će se ojačati konstrukcija, osigurati balkoni, promijeniti ograda i sanirati dio fasade. Napravili bismo to odavno, ali dogovori s konzervatorima i Gradom permanentno su nas kočili i samo sve iskomplicirali, kazao je Franulović.