Knez: Plan je da se izgradi šetnica i ja od toga neću odustati

Javna rasprava o 2. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja cjelovitog građevinskog područja Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda) na noge je digla dio biogradske javnosti nezadovoljne nekim dijelovima predloženog Plana.

Na testu je javni interes

Naime, dio građana se ne slaže s rješenjima vezanim uz uređenje plaža, koje su godinama veliki problem jer su turističke brojke proteklih godina toliko narasle da je nemoguće osigurati kvalitetne sadržaje na njima, dok se s druge strane u sezoni traži mjesto više jer su prenapučene gostima i Biograđanima. Izvjesno je kako se Planom zadire i u privatno vlasništvo jer su neke obiteljske kuće izgrađene u granicama pomorskog dobra, a u međuvremenu su i legalizirane, što je problem s kojim se nažalost teško nosi većina jedinica lokalne samouprave u priobalnom dijelu Hrvatske.

Drugi građanima neprihvatljivi prijedlog iz UPU odnosi se na područje arheološkog lokaliteta Bošana, gdje je planirana izgradnja ceste što je, smatraju, devastacija vrijednog područja, kojega bi umjesto zatrpavanjem cestom trebalo dodatno istražiti i zaštititi.

Biogradski gradonačelnik Ivan Knez s indignacijom odbacuje sve primjedbe dijela javnosti, tvrdeći između ostalog kako se radi o kritikama pojedinaca, koji nisu upućeni u stvarnu problematiku izrade i provođenja UPU-a, te dodaje kako je na javnom uvidu od 50 građana čak 48 bilo za projekt Bošana.

Projekti za budućnost Biograda

- Činjenica je kako na području Grada Biograda na Moru nedostaje plaža, a mi smo ovim UPU-a ubrzali preduvjete za njihovo uređenje. U svakom slučaju imamo dvije mogućnosti, a te su da plaže budu javne ili će se one dati pod koncesiju. Mislim kako je potrebno svim građanima i gostima osigurati slobodan pristup na plaže, odnosno da one budu za svačiji džep, a ukoliko netko može i želi platiti, što je slučaj s plažom Crvena luka, gdje postoji koncesionar i može otići na ovu plažu, dok s druge strane trebaju postojati javne, gradske plaže. Plaža Soline, koja je pod koncesijom, također se treba urediti, dok je Dražica nasipavana prije 40-ak godina, a prema UPU ona treba ostati izvorna kakva je bila i do sada, govori Knez.

- Što se tiče plaže Bošana, na koju su svake godine mora baciti i do 100 kubika šljunka, mi svakako nismo toliko bogati da njime "hranimo" Jadransko more, jer šljunak jednostavno u njemu nestane. Na ovom području imamo još jedan problem, a taj su brodice koje su privezane na četiri mjesta i to je svakako nešto što treba riješiti. Plan je da se izgradi šetnica i ja od toga neću odustati, ali u moru treba napraviti što manje zahvata, rezolutan je biogradski gradonačelnik.

Projekti koji su u UPU navedeni kao prioritetni za Kneza su najprije vezani uz budućnost i razdoblje od 15 do 20 godina, a kada izmjene budu prihvaćene, sljedeći korak je raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije kako bi se odredilo na koji način će se plaže urediti, te hoće li se davati u koncesiju što je u ingerenciji Županijske skupštine.

- Sve što se bude radilo bit će po pravilima struke, a odnosi se to i na zaštitu arheološkog lokaliteta Bošana, naglasio je na kraju Knez.