Motivirani juniori svladali "seniore"

Foto: Vedran SITNICA

I službeno je u Nogometnom klubu Zadar od jučer započela zimska stanka. U prethodnih desetak dana trener Josip Butić sa svojim stručnim stožerom radio je s mlađim igračima, a stariji su nakon treninga odrađenog u prošlu srijedu dobili slobodno. Kao što je poznato, momčad Zadra se nije proslavila u posljednjem kolu jesenskog dijela prvenstva kada su u Blatu na Korčuli doživjeli neugodan, pa možemo reći i bolan, poraz od Zmaja. To je rezultiralo 5. mjestom na trećeligaškoj ljestvici i zaostatkom od osam bodova za jesenskim prvakom Hajdukom II. Šteta, jer Splićani su u posljednjem kolu neočekivano remizirali u Pločama s Jadranom, tako da je u slučaju pobjede Zadra u Blatu zaostatak opet mogao biti sveden na "malih" pet bodova. No, za "prolivenim mlijekom ne smije se plakati", Zadrani trebaju učiniti sve da kroz jake i učinkovite pripreme steknu sve predispozicije kako bi na proljeće "napali" to prvo mjesto koje ih na kraju sezone ponovno vraća među drugoligaše. Zadar ima te mogućnosti, samo ih treba znati usmjeriti i, na kraju krajeva, realizirati.

Dok je stariji dio seniorskog sastava NK Zadra na odmoru, onaj mlađi odigrao je prijateljsku utakmicu sa juniorskim sastavom. Na pomoćnom igralištu na Stanovima, ili točnije igralištu NK Arbanasa, spretniji i željniji pobjede bili su juniori, koji su slavili rezultatom 4:2. U samoj završnici, po igri izjednačenog prvog poluvremena, prednost je juniorima donio Grgić. U nastavku je na 2:0 povisio Zdrilić pa je Sinovčić udarcem izvana, koji se odbio od protivničkog braniča i promijenio smjer, zabio za velikih i zasluženih 3:0. Tek tada su seniori (nitko stariji od 19 godina!) nešto odigrali i s dva pogotka Bruna Brlića smanjili na 3:2. Međutim, kada su krenuli po izjednačenje, Grbić je u posljednjim minutama pogodio za 4:2, nakon čega je sudac, za ovu priliku Zvonimir Jurić, pomoćni trener NK Zadra, odsvirao kraj susreta. Jedan od razloga zašto smo nakratko s Jurićem prokomentirali ovaj prijateljski susret bio je i taj da provjerimo je li bilo prigovora na suđenje.

- Ma kakvih prigovora, nije im to ni palo na pamet. Pa nisam ja Vučemilović da mi se prigovara - u šaljivom tonu odgovorio je na naš upit uvijek dobro raspoloženi Jurić, unatoč tome što su ga "stisla leđa".

- Ovom utakmicom i službeno je započela zimska stanka u NK Zadru, barem što se tiče seniorskog pogona. Iako još nismo odredili točan datum, sredinom siječnja započet ćemo s pripremama za proljetni dio prvenstva, s naznakom da će najprije startati ovi mlađi igrači, a nešto kasnije će im se pridružiti i ostali - kazao je za kraj Zvonimir Jurić.