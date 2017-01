50 Poems for Snow ove godine u Zadru - ako padne snijeg

Hoće li se međunarodni pjesnički festival 50 Poems for Snow (50 pjesama za snijeg, pr.a.) ove godine po prvi put doista održati i u Zadru, kako su najavili organizatori, ovisit će o - vremenu. 50 Poems for Snow je međunarodni pjesnički festival koji se održava jednom godišnje u više gradova i zemalja i to u svakom gradu na prvu noć nakon što je pao snijeg. Ove godine, prvi put, pjesme će se čitati na snijegu i u Zadru.

- Kako je Zadar grad u kojem snijeg ne pada svake godine, moguće je da se ove godine festival ni ne održi, ali upravo mu to daje posebnu draž, ističu organizatori, udruga zadarskih pisaca ZaPis.

Festival će se održati na dan prvog obilnijeg snijega u 21 sat i to u snijegu, u Parku kraljice Jelene (kod satira). Pjesme će čitati: Stanislava Nikolić Aras, Denisa Čirjak i Želimir Periš, uz pomoć zadarskih pjesnika i pisaca. Program počinje na Trgu 5 bunara u 21, a onda se povorka pjesnika i publike po neugaženom snijegu seli do satira u Parku kraljice Jelene gdje će se održati čitanje.

Svake godine princip je isti, datum održavanja ovisi isključivo o snijegu i ne zna se unaprijed, a na taj dan svoje pjesme čitaju tri autora ili autorice. Svaki od pjesnika pročita i po jednu pjesmu ili stih autora ili autorice kojem je festival te godine posvećen. Pjesme ne moraju biti o snijegu. Ove zime festival je posvećen Konstantinu Kavafisu.

Jedna od karakteristika festivala je i da nema baš nikakav proračun, odnosno sve se organizira kroz počasni rad, tj. volonterski.

50 Poems for Snow osnovan je u Zagrebu 2012. godine i od tada pa do sada je održan u osam gradova i sedam zemalja (Austrija, Armenija, Hrvatska, Bugarska, Finska, Francuska i Kosovo). Ove zime festival se odvija u petnaest gradova i devet zemalja, a od toga u šest gradova u Hrvatskoj (Zagreb, Koprivnica, Osijek, Sinj, Sisak i Zadar), već je održan u Zagrebu i Sisku, a hoće li i u Zadru - ne ovisi samo o pjesnicima.